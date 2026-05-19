Υπό ασφυκτική πίεση το Νοσοκομείο Χανίων

Για μια “θερινή περίοδο που προμηνύεται πολύ δύσκολη ” καθώς το Νοσοκομείο Χανίων “βάλλεται από παντού! Έχουμε συνέχεια αποχωρήσεις” έκαναν λόγο οι εργαζόμενοι στο Νοσοκομείο Χανίων σε συνέντευξη τύπου το μεσημέρι της Τρίτης.

Στη συνέντευξη ανακοινώθηκε η συμμετοχή των εργαζόμενων στο συλλαλητήριο της Τετάρτης 27 Μαϊου στο Πανυγειονομικό συλλαλητήριο του Ηρακλείου.

Οι εργαζόμενοι επεσήμαναν το “άγονο των διαγωνισμών για πρόσληψης προσωπικού” λόγω των χαμηλών μισθών και της έλλειψης κινήτρων. “Βλέπουμε άλλους δήμους στην Ελλάδα και στην Κρήτη να δίνουν κίνητρα για διανομή. Ευελπιστούμε ότι κάτι ανάλογο θα κάνει και ο Δήμος Χανίων ” δήλωσε ο πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων κ. Β. Γεωργιακάκης.

Για δραματικές καταστάσεις σε ότι αφορά τα ΤΕΠ “γιατί δεν λειτουργεί η πρωτοβάθμια υγεία” και στις παθολογικές “που επί της ουσίας έχει γίνει μια”, έκανε λόγο η πρόεδρος της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ Χανίων κ. Πετράκη.

Αναλυτικό ρεπορτάζ στα “Χανιώτικα νέα” της Τετάρτης.