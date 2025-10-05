menu
Πολιτική

ΥΠΕΞ: Τη Δευτέρα στην Ελλάδα με ειδική πτήση οι Έλληνες που μετείχαν στο στολίσκο “Flotilla”

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Τους 27 Έλληνες πολίτες που μετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla» επισκέφθηκε σήμερα στο κέντρο κράτησης όπου βρίσκονται, αντιπροσωπεία της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, με επικεφαλής την Πρέσβη της Ελλάδας στο Ισραήλ. Οι Έλληνες πολίτες θα επιστρέψουν αύριο στην Ελλάδα με ειδική πτήση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών “όλοι είναι καλά στην υγεία τους και τους παρέχεται κάθε αναγκαία υποστήριξη”.

Το Υπουργείο Εξωτερικών και η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με όλα τα επίπεδα διοίκησης του ισραηλινού υπουργείου εξωτερικών, ώστε άμεσα να διεκπεραιωθούν οι διαδικασίες επαναπατρισμού.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση “με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη αύριο, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025, θα πραγματοποιηθεί ειδική πτήση στο πλησίον διεθνές αεροδρόμιο Eilat-Ramon, ώστε να παραλάβει τους Έλληνες πολίτες και να τους επιστρέψει αυθημερόν με ασφάλεια στην Αθήνα”.

