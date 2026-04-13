ΥΠΕΞ σε Χ. Φιντάν: Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις, ούτε οφείλει εξηγήσεις σε κανέναν

Αυστηρή απάντηση έδωσε το υπουργείο Εξωτερικών στις δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν ο οποίος υποστήριξε ότι η τριμερής συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ και Κύπρου μπορεί να οδηγήσει ακόμη σε πόλεμο.

Οπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, το Υπ.Εξ. έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην Άγκυρα τονίζοντας ότι Η Ελλάδα διαμορφώνει την εξωτερική της πολιτική ανεξάρτητα, δεν δέχεται υποδείξεις, ούτε οφείλει εξηγήσεις σε κανέναν. Παράλληλα επισήμανε ότι οι κινδυνολογίες και οι απόπειρες στρέβλωσης είναι εκτός πραγματικότητας και δεν ωφελούν, ενώ υπογράμμισε ότι η τριμερής συνεργασία έχει αποκλειστικά ειρηνικούς σκοπούς και δεν στρέφεται εναντίον τρίτων.

«Η Ελλάδα, ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και αιρετό μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, έχει αποδείξει ότι εργάζεται διαχρονικά με συνέπεια για τη σταθερότητα, τις σχέσεις καλής γειτονίας και την ειρήνη» επισήμανε το Υπ.Εξ. και πρόσθεσε:

«Τόσο η διμερής συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ, όσο και η τριμερής Ελλάδας, Κυπριακής Δημοκρατίας και Ισραήλ, όπως άλλωστε και όλες οι λοιπές σε τριμερές σχήμα συνεργασίες της Ελλάδας, έχουν ειρηνικό σκοπό και δεν στρέφονται εναντίον τρίτων».

Το Υπ.Εξ. σημειώνει ακόμη ότι «η Ελλάδα διαμορφώνει την εξωτερική της πολιτική ανεξάρτητα, δεν δέχεται υποδείξεις, ούτε οφείλει εξηγήσεις σε κανέναν» και καταλήγει: «Κινδυνολογίες και απόπειρες διαστρέβλωσης της πραγματικότητας δεν ωφελούν, ειδικά την περίοδο αυτή της περιφερειακής αστάθειας και αβεβαιότητας».