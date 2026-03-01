menu
Πολιτική

ΥΠΕΞ: Επικαιροποίηση τηλεφωνικών γραμμών εκτάκτου ανάγκης για Έλληνες πολίτες στη Μέση Ανατολή

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Το Υπουργείο Εξωτερικών ενεργοποιεί συνολικά δέκα (10) τηλεφωνικές γραμμές εκτάκτου ανάγκης για παροχή προξενικής αρωγής σε Έλληνες πολίτες σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «Ελληνες πολίτες δύνανται να καλούν στις τηλεφωνικές γραμμές, οι οποίες αντιστοιχούν στον αριθμό +30 2103685730 και προστίθενται στις ήδη διαθέσιμες +30 2103681000, +30 2103681730 και +30 2103681350.

Ειδικά, για πληροφορίες για Έλληνες πολίτες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενεργοποιούνται τρεις (3) τηλεφωνικές γραμμές, οι οποίες αντιστοιχούν στον αριθμό +30 2103685700.

Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης και στοιχεία επικοινωνίας Πρεσβειών και Προξενικών Αρχών της Ελλάδας στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή

Ιράκ (Πρεσβεία Βαγδάτης)

Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης: + 964 7832584067
Email Πρεσβείας: gremb.bag@mfa.gr

Website: Website: https://www.mfa.gr/iraq

Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://forms.gle/on8p3tQNUuf7xFsq9

Ιράν (Πρεσβεία Τεχεράνης)
Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης: +98 910 272 6477
Email Πρεσβείας: gremb.teh@mfa.gr / Προξενικού Γραφείου: grcon.teh@mfa.gr

Website: https://www.mfa.gr/tehran

Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGlp76l1upPcU4qzlZeygJUkR3TTPhkQYj0TCejb9DfuTuvg/viewform

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (Πρεσβεία Άμπου Ντάμπι)
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: +971 50 390 1820
Ε-mail Πρεσβείας: gremb.abd@mfa.gr / Προξενικού Γραφείου: grcon.abd@mfa.gr

Website: https://www.mfa.gr/abu

Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://forms.gle/eJA1U1YKGc9ysKvz9

Ιορδανία (Πρεσβεία Αμμάν)
Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης: +962 79 569 3000
Email Πρεσβείας: gremb.amn@mfa.gr / Προξενικού Γραφείου: grcon.amn@mfa.gr

Website: https://www.mfa.gr/amman

Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://docs.google.com/forms/d/1fGKbRfDWfLI2v5Dvm86OMjIeCkfONKeOsA9tJVI35fU/viewform?edit_requested=true

Ισραήλ (Πρεσβεία Τελ Αβίβ)
Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης: +972 54 681 7282
Email Πρεσβείας: gremb.tlv@mfa.gr / Προξενικού Γραφείου: grcon.tlv@mfa.gr

Website: https://www.mfa.gr/israel

Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScX6ioAB485QzBo_t3aY8DKSXUEJgUmzkXqgCP5hBCnIpoGrA/viewform

Γενικό Προξενείο στα Ιεροσόλυμα
Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης:+972 52 303 2253
Email.: grgencon.jer@mfa.gr

Website: https://www.mfa.gr/missionsabroad/jerusalem

Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMbEqJH-dwwRUb8g98x7D8zedgYVAjeLid62KXpaJlJKDrYA/viewform

Κατάρ (Πρεσβεία Ντόχας)
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: +974 33 950 119
Ε-mail Πρεσβείας: gremb.doha@mfa.gr / Προξενικού Γραφείου: grcon.doha@mfa.gr

Website: https://www.mfa.gr/doha

Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScW_zOb4Fb9nssFb-__Q94fXFZOYvJq__Zq8SBo-mZP9MwV4g/viewform

Κουβέιτ (Πρεσβεία Κουβέιτ)
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: +30 6984 904699
Ε-mail Πρεσβείας: gremb.kuw@mfa.gr / Προξενικού Γραφείου: grcon.kuw@mfa.gr

Website: https://www.mfa.gr/kuwait

Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAWZUTfDsMCtM2WxpnOAm7hXAggMH6MSxiTBr22N1IMV6BXQ/viewform?usp=dialog

Λίβανος (Πρεσβεία Βηρυτού)
Τηλ έκτακτης ανάγκης: +961 71 593 659
Email Πρεσβείας: gremb.bei@mfa.gr / Προξενικού Γραφείου: grcon.bei@mfa.gr

Website: https://www.mfa.gr/beirut

Μπαχρέιν – Αρμόδια η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Κουβέιτ

Ομάν – Αρμόδια η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Ριάντ

Σαουδική Αραβία (Πρεσβεία Ριάντ)
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: +966 50 609 0207
Ε-mail Πρεσβείας: gremb.ria@mfa.gr / Προξενικού Γραφείου: grcon.ria@mfa.gr

Website: https://www.mfa.gr/riyadh

Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://forms.cloud.microsoft/pages/responsepage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAO__p4YufZUMU1PNjFBWEw2TVM2QTMwNzFONUZENTc5Sy4u&route=shorturl

