Ελλάδα

Υπερχείλισε ο Αλιάκμονας στο Νεστόριο

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Εξαιτίας της συνεχούς βροχόπτωσης το τελευταίο 24ωρο στην ευρύτερη περιοχή της Καστοριάς, υπερχείλισε ο ποταμός Αλιάκμονας στο Νεστόριο Καστοριάς στο σημείο όπου πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις του River party. Τα ορμητικά νερά του ποταμού έχουν κατακλύσει όλους τους υπαίθριους χώρους και όπως φαίνεται έχουν προξενήσει ζημιές στα πέτρινα στηθαία στις όχθες του ποταμού, στο γραφικό πέτρινο γεφύρι σημείο κατατεθέν της περιοχής καθώς και σε ορισμένες κτιριακές εγκαταστάσεις.
Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Νεστορίου Χρήστος Γκοσλιόπουλος στο ΑΠΕ- ΜΠΕ, «το νερό που κατεβαίνει από το Γράμμο έχει τέτοια ορμή που συμπαρασύρει τα πάντα στο πέρασμα του». Από την υπερχείλιση του ποταμού έχει δημιουργηθεί σημαντικό πρόβλημα και στα δύο αντλιοστάσια που βρίσκονται πλησίον του ποταμού και υδρεύουν την ακριτική κωμόπολη. Ο κ.Γκοσλιόπουλος αναφέρει ότι «για υγειονομικούς λόγους διακόπηκε η τροφοδοσία νερού υδρευσης από τα πηγάδια προς τις δεξαμενές του Νεστορίου έως ότου τα συνεργεία του δήμου καταφέρουν να εκτιμήσουν εάν τα νερά του ποταμού έχουν εισέλθει στον υδροφόρο ορίζοντα των πηγών».
Η βροχόπτωση είναι μεγάλη όχι μόνο στο Νεστόριο αλλά και σε όλο το Γράμμο κι όπως τονίζει ο δήμαρχος «έχουν προκληθεί καταστροφές σε σπίτια και δρόμους στο ορεινό χωριό Γράμμος αλλά και σε δασικούς δρόμους που χρησιμοποιούν οι υλοτόμοι για την ξύλευση του δάσους».
Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί αλλά προβλήματα σε οικισμούς και πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας ενώ η Πυροσβεστική χρειάστηκε να επέμβει σε μία περίπτωση για την απομάκρυνση ενός πεσμένου δένδρου στην περιοχή της Νεάπολης Κοζάνης.

