Υπέρµετρη προβολή ενός παρελθόντος

Η ανατίναξη σπιτιού και ο τρόπος που ακολούθησε από την απώλεια δύο ζωών στα Βορίζια, υπήρξαν πολλαπλά οδυνηρά γεγονότα. Συνεκλόνησαν τόσο την τοπική κοινωνία και την Κρήτη, όσο και ολόκληρη τη χώρα.

Κάθε µέρα, κοντά δυο µήνες κράτησαν οι µακροσκελείς ανταποκρίσεις και αναφορές, από τον τόπο των αδικηµάτων και το Ηράκλειο, στα πανελλήνια ιδίως τηλεοπτικά µέσα. Συζητήσεις και αναλύσεις, που δεν είχαν τελειωµό.

Όµως, όταν προβάλλεται το γεγονός µε τόσο έντονο τρόπο, αλλά κυρίως µε τόση χρονική διάρκεια, ακούγεται, αναφέρεται η Κρήτη και υποβαθµίζεται ολόκληρη. Όµως είναι κάτι που αδικεί τη Μεγαλόνησο.

Κάθε µέρα αναφέρονται κοινότητες, πόλεις και νοµοί της χώρας, ακούγονται συγκλονιστικά γεγονότα, σε αφαιρέσεις ζωής και παρόµοιες ποικίλες µορφές και αναφέρεται ο συγκεκριµένος τόπος και όχι η ευρύτερη περιφέρεια. Αντίθετα, όταν γίνει κάτι σε οικισµό, πόλη ή νοµό της Κρήτης, ακούγεται και εστιάζεται η αναφορά στην Κρήτη.

Μα η Κρήτη είναι περιφέρεια, είναι τέσσερις νοµοί, µε πολλά χωριά, κωµοπόλεις και πόλεις. Το αν 5-6 κοινότητες είναι πιο «ζωηρές» στο νησί, δεν ασχολούνται και δεν βλάπτονται τα χίλια εκατό (1.094) χωριά και οικισµοί που υπάρχουν ακόµη στη νήσο.

Αλλά και στα ελάχιστα αυτά µέρη, περνούν 10-50 χρόνια για να γίνει σχετικό γεγονός.

Στα Βορίζια συγκεκριµένα, είχε να γίνει αφαίρεση ζωής από το 1974. Έτσι και τα ίδια τα Βορίζια αδικούνται στον µακρύ χρόνο της «δηµοσιότητας», που είναι και εκεί άνθρωποι εργατικοί, µε σηµαντικές δραστηριότητες.

Αλλά δεν αγγίζουν την Κρήτη αυτά τα µεµονωµένα γεγονότα, µετά 51! (1974) χρόνια ΠΑΡΕΛΘΟΝ, που σπάνια πια αναφέρονται.

Γιατί απάντηση εκφράζουν και δίνουν: Όχι η δηµιουργία περιστατικών τύπου Βοριζίων, αλλά η τεράστια πλειοψηφική κοινότητα της νήσου, που είναι αµέτοχη από τέτοιου είδους ειδήσεις. Η πρωτοποριακή παγκόσµια αποδοχή των προτερηµάτων, που σηµαίνουσα θέση έχει ο παράγοντας άνθρωπος.

Η Κρήτη ανέκαθεν είναι σταθερά προσηλωµένη στην Ελληνική ολότητα και Επικράτεια, όπως έδειξαν και οι επαναστάσεις κατά διαφόρων κατακτητών.

Η Κρήτη, µε µειωµένη ανεργία, τεράστια ζήτηση εργατικών χεριών, µε µικρή υπογεννητικότητα, µε ανοδική αύξηση πληθυσµού µονίµων κατοίκων (624.408) (απογραφή 2021).

Τα 7.000.000 επισκέπτες στην Κρήτη το 2025, από αεροπορικές πτήσεις (τσάρτερ κ.ά.) και 550 κρουαζιερόπλοια. Οι 3.500-7.000 περίπου αφίξεις επιβατών την ηµέρα, σε ετήσια βάση, µε τα πολυτελή πλοία των εσωτερικών γραµµών.

Οι επισκέπτες έρχονται, πέραν από τις φυσικές εικόνες και κτηµατολογικές συνθήκες, να δουν τον τόπο απ’ όπου έλαβε το όνοµα η Ευρώπη, τον πρώτο ευρωπαϊκό πολιτισµό (Μινωικός) και τον τόπο που γέννησε τους πρώτους νόµους της Ευρώπης (νόµοι Γόρτυνας), που επίσηµα αναγνωρίζει τα ανωτέρω η Ε.Ε.

Θεωρείται πρώτη στην Ευρώπη στις προτιµήσεις τουριστών πάνω και από τη Βαρκελώνη, που µαζί µε το Μπαλί της Ινδονησίας, είναι στις πρώτες σειρές των παγκόσµιων τουριστικών προτιµήσεων.

Αυτή είναι η απάντηση της Κρήτης της πλειοψηφίας και της αποδοχής.

* Ο Γιάννης Μανιαδάκης είναι δικηγόρος Α.Π. πρ. αντιπρόεδρος Ένωσης Συντακτών Κρητικού Τύπου. Creta Press