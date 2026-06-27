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Σάββατο, 27 Ιουνίου, 2026
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ΥΠΕΝ: Παράταση έως 17 Ιουλίου για τα προγράμματα «Εξοικονομώ»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης για όλα τα προγράμματα «Εξοικονομώ» που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με στόχο όπως αναφέρει τη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων, καθώς και τη διασφάλιση της ομαλής ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, νέα καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση των εργασιών από τους ωφελούμενους ορίζεται η Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 και αφορά τα εξής συγκεκριμένα προγράμματα:

– Εξοικονομώ 2021

– Εξοικονομώ 2023

– Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους

– Εξοικονομώ 2025

– Εξοικονομώ – Επιχειρώ & Αλλάζω Συσκευή στις Επιχειρήσεις

«Τα προγράμματα «Εξοικονομώ» αποτελούν βασικό εργαλείο για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, την αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος και την ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας», σημειώνει το ΥΠΕΝ.

Με δεδομένη την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η νέα προθεσμία είναι οριστική και δεν προβλέπεται περαιτέρω παράταση της. Το Υπουργείο καλεί τους ωφελούμενους να προχωρήσουν άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεών τους εντός του προβλεπόμενου χρόνου”.

 

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