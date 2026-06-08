ΥΠΕΝ: Παραιτήθηκε ο Ευθύμης Μπακογιάννης, Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού

Δεκτή έκανε, όπως μεταδίδει το cnn.gr, την παραίτηση που υπέβαλε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, κ. Ευθύμιος Μπακογιάννης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου.

Όπως αναφέρει ο ΓΓ στην επιστολή του, η παραίτηση του γίνεται για προσωπικούς λόγους «αφού έκλεισε ένας σημαντικός κύκλος της πολύχρονης θητείας μου, πλέον δύναμαι να επιστρέψω στα ακαδημαϊκά μου καθήκοντα».

«Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον Πρωθυπουργό και στην πολιτική

ηγεσία του Υπουργείου για τη στήριξη και την ευκαιρία που μου έδωσαν να υπηρετήσω

τα θέματα Χωροταξίας και Πολεοδομίας, τους συνεργάτες του γραφείου μου για την

αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και την πίστη ότι μπορούμε να υπηρετούμε το δημόσιο

συμφέρον με επαγγελματισμό και αποτελεσματικότητα, το προσωπικό του υπουργείου

και όλες τις υπηρεσίες για τη συμβολή και τη συνεργασία τους στην υλοποίηση των

στόχων και των έργων που είχαμε αναλάβει» σημειώνει χαρακτηριστικά.