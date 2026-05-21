Υπεγράφη η σύμβαση για την ανάπλαση στις Μουρνιές

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Υπεγράφη την Τετάρτη 20/05/2026 από τον Δήμαρχο Χανίων, Παναγιώτη Σημανδηράκη, και τον ανάδοχο του έργου, η σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Διαμόρφωση Κοινόχρηστων Χώρων Οικισμού Μουρνιών».

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «κατά την υπογραφή της σύμβασης, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο του Δημάρχου Χανίων, παρόντες ήταν ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Μιχάλης Καλογριδάκης, ο Αντιδήμαρχος αρμόδιος για τη Δ.Ε. Ελευθερίου Βενιζέλου, Νεκτάριος Ψαρουδάκης, η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μουρνιών, Ισμήνη Σταυρίδη, καθώς και ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, Γιώργος Ευθυμίου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.155.623,69 ευρώ με Φ.Π.Α., ενώ η προθεσμία ολοκλήρωσής του είναι δεκαέξι μήνες. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και ίδιους πόρους του Δήμου Χανίων.

Το έργο αφορά στην ανάπλαση των βασικών κοινόχρηστων χώρων και κεντρικών οδών του οικισμού Μουρνιών της Δ.Ε. Ελευθερίου Βενιζέλου, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας κατοίκων και επισκεπτών, την ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας και την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της περιοχής.

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπονται, μεταξύ άλλων:
• διαμόρφωση δρόμων ήπιας κυκλοφορίας και διεύρυνση πεζοδρομίων,
• αναβάθμιση και ενοποίηση των πλατειών και κοινόχρηστων χώρων,
• δημιουργία νέων χώρων πρασίνου και φύτευση νέων δέντρων και φυτών,
• τοποθέτηση νέου αστικού εξοπλισμού και σύγχρονου φωτισμού,
• παρεμβάσεις προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία,
• νέες θέσεις στάθμευσης και βελτίωση της ασφάλειας πεζών και οχημάτων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας των Μουρνιών, με παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο της οικίας του Ελευθερίου Βενιζέλου, καθώς και στη δημιουργία ενός ενιαίου και λειτουργικού δημόσιου χώρου, φιλικού προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Χανίων επισημαίνει ότι πρόκειται για μία σημαντική παρέμβαση αναβάθμισης για τις Μουρνιές και συνολικά για τη Δημοτική Ενότητα Ελευθερίου Βενιζέλου, που θα βελτιώσει ουσιαστικά την ποιότητα ζωής, θα ενισχύσει την τοπική οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα και θα αναδείξει τον ιστορικό χαρακτήρα της περιοχής»

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

