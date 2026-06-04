Υπεγράφη η απόφαση για «Πράσινα Σχολεία» στην Κίσσαμο

Υπεγράφη, σήμερα, στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Πράσινο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στις Βούτες Ηρακλείου», στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Κρήτη 2021-2027, παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα. Την Πράξη υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ενώ παρόντες ήταν ο Πρόεδρος της Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. Τιμολέων Κατσίπος και ο Διευθύνων Σύμβουλος Αθανάσιος Γιάνναρης.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας Κρήτης «παράλληλα με το νέο Πράσινο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο εντάσσονται και στο πρόγραμμα Δίκαιης Μετάβασης τα Πράσινα Σχολεία Κισσάμου στα Χανιά. Πρόκειται για επενδύσεις συνολικού ύψους 55 εκατομμυρίων ευρώ.

Δήλωση Περιφερειάρχη

Με αφορμή την ένταξη των έργων, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση:

«Ως Περιφέρεια Κρήτης επενδύουμε στο μέλλον της Κρήτης, τη νέα γενιά. Τα δύο σύγχρονα και βιοκλιματικά σχολικά συγκροτήματα σε Ηράκλειο και Χανιά αναβαθμίζουν σημαντικά τις εκπαιδευτικές υποδομές του νησιού μας, προσφέροντας σε μαθητές και εκπαιδευτικούς ένα ασφαλές, καινοτόμο και φιλικό σχολικό περιβάλλον. Με μεθοδικότητα, διεκδίκηση και συνέργειες κάνουμε τον σχεδιασμό μας πράξη, αναβαθμίζοντας την ποιότητα της δημόσιας εκπαίδευσης και ενισχύοντας τις τοπικές μας κοινωνίες. Η σταθερή συνεργασία μας με το Υπουργείο Υποδομών, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τις Κτιριακές Υποδομές, την Αυτοδιοίκηση και τους τοπικούς φορείς, αποδίδει καρπούς».

Πράσινο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στις Βούτες Ηρακλείου

Το πρώτο έργο αφορά την ανέγερση του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας, το οποίο θα κατασκευαστεί στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών Ηρακλείου. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 35,5 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που διατίθεται από το Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Το συγκρότημα είναι δυναμικότητας 780 μαθητών και αποτελείται από Νηπιαγωγείο, Δημοτικό και Γυμνάσιο-Λύκειο. Περιλαμβάνει επίσης χώρους πολλαπλών χρήσεων, βιβλιοθήκες, εστιατόρια και θέσεις στάθμευσης. Η κατασκευή ανταποκρίνεται στα υψηλότερα κριτήρια βιωσιμότητας και ενεργειακής αποδοτικότητας που προβλέπονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η ολοκλήρωση του έργου προβλέπεται έως το 2031.

Πράσινα Σχολεία Κισσάμου Χανίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ)

Το δεύτερο έργο αφορά την ανέγερση ενός νέου, σύγχρονου κτιριακού συγκροτήματος για τη στέγαση του Γενικού Ενιαίου Λυκείου και του Επαγγελματικού Λυκείου Κισσάμου. Το έργο έχει προϋπολογισμό 20 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του τρίτου πυλώνα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης.

Το συγκρότημα αναπτύσσεται σε μήκος 130 μέτρων. Το Γενικό Λύκειο στεγάζεται σε δύο κτίρια και διαθέτει συνολικά 13 αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια. Το Επαγγελματικό Λύκειο εκτείνεται σε τρία κτίρια, περιλαμβάνοντας 9 αίθουσες διδασκαλίας, σύγχρονα εργαστήρια, όπως τεχνικών φυτικής παραγωγής, και θερμοκήπιο. Παράλληλα, δημιουργείται ανεξάρτητη Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων με σκηνή και αποδυτήρια, η οποία είναι σχεδιασμένη να εξυπηρετεί τόσο τη σχολική κοινότητα όσο και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Ο εξωτερικός χώρος περιλαμβάνει δύο γήπεδα μπάσκετ, χώρους πρασίνου, καθιστικά και ράμπες για την πλήρη προσβασιμότητα εμποδιζόμενων ατόμων, ενώ το σύνολο των υποδομών διέπεται από σύγχρονο βιοκλιματικό και ενεργειακό σχεδιασμό»