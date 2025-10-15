Υπαρκτή απειλή ο ιός του ∆υτικού Νείλου στην Ελλάδα

■ Αναφορές στο Συνέδριο Εντοµολογίας στα Χανιά

Αναλυτικά και επισταµένα παρακολουθείται και στη χώρα µας η τυχών εµφάνιση του ιού του ∆υτικού Νείλου που µεταφέρεται µέσω του κοινού κουνουπιού (Culex pps). Αυτό µεταξύ άλλων ειπώθηκε κατά τη δεύτερη ηµέρα των εργασιών του 9ου ∆ιεθνούς Συνεδρίου της Society of Vector Ecology (SOVE) που συνεχίζεται στα Χανιά.

Ειδικότερα, µιλώντας στα «Χανιώτικα νέα» η κα Ελένη Πατσουλά καθηγήτρια παρασιτολογίας και εντοµολογίας στη Σχολή ∆ηµόσιας Υγείας στο Πανεπιστήµιο ∆υτ. Αττικής παρατήρησε πως παρότι φέτος είχαµε µόλις ένα περιστατικό του ιού του ∆υτικού Νείλου στο Ηράκλειο, αυτό δεν σηµαίνει ότι η Κρήτη βρίσκεται στο απυρόβλητο,

«Στην Ελλάδα είχαµε αρκετά περιστατικά και φέτος, βέβαια σε σύγκριση µε πέρυσι ήταν λιγότερα ωστόσο φέτος το επίκεντρο ήταν η Αττική, ένας πυκνοκατοικηµένος νοµός και µας προβληµάτισε ότι είχαµε έντονη κυκλοφορία του ιού εκεί. Είχαµε επίσης περιστατικά στη Θεσσαλία, την Ανατ. Μακεδονία και Θράκη, τη Κεντρική Μακεδονία, τα Ιόνια Νησιά και ένα κρούσµα που καταγράφηκε στην Κρήτη» ανέφερε η κ. Πατσουλά.

Παράλληλα, σηµείωσε πως ο ιός του ∆υτικού Νείλου «µεταδίδεται µε το κοινό κουνούπι που µας τσιµπάει το βράδυ. Εµείς ετησίως κάνουµε εντοµολογική παρακολούθηση και επιτήρηση, αναλύουµε και µελετάµε την κυκλοφορία του ιού στα κουνούπια. Ο ιός παρότι µπορεί να έχουµε εντοπίσει να κυκλοφορεί στα κουνούπια σε κάποιες περιοχές, την ίδια στιγµή δεν καταγράφουµε περιστατικά. Ωστόσο όταν κυκλοφορεί ο ιός σε µια περιοχή περιµένεις µέσα σε 10-15 ηµέρες να βρεις κρούσµα στον άνθρωπο ή στα άλογα, στα ζώα καθώς µεταδίδεται και σε άλλα θηλαστικά. Όταν εντοπιστεί ο ιός στα κουνούπια αυτό σηµαίνει συναγερµός για την εντατικοποίηση των ήδη υπαρχόντων µέτρων παρακολούθησης».

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VECTORNET3

Για το πρόγραµµα VectorNet3 µίλησε ο κ. Cedric Marsboom από την εταιρεία ερευνών Avia-GIS N.V. που είναι παράλληλα ερευνητής στο Ελεύθερο Πανεπιστήµιο των Βρυξελλών. Εξήγησε πως το συγκεκριµένο πρόγραµµα χρηµατοδοτείται από Ευρωπαϊκούς θεσµούς όπως το European Food Safetey Authority και αποτελεί ένα πολύτιµο εργαλείο για τους επιστήµονες.

«Μέσα από το πρόγραµµα αυτό τα τελευταία 20 χρόνια παρακολουθούµε τα κουνούπια και τους άλλους διαβιβαστές σε όλη την Ευρώπη. Η παρακολούθηση γίνεται χρονικά και ανά χώρα και περιοχή. Στόχος µας να παρακολουθούµε τους διαβιβαστές και µέσω αυτών τις ασθένειες που µπορεί να µεταφέρουν (µαλάρια, δάγκειος κα.) ώστε να λαµβάνονται άµεσα µέτρα αντιµετώπισης» εξήγησε ο κ. Marsboom. Παράλληλα τόνισε πως µέσω του VectorNet3 ενισχύεται η συνεργασία µεταξύ των ερευνητών και των αρµόδιων ευρωπαϊκών αρχών που έχουν σχέση µε την πρόληψη και τον έλεγχο ασθενειών που µεταδίδονται από διαβιβαστές. Η συνεργασία αυτή επιτυγχάνεται µε την ανταλλαγή πληροφοριών κα.