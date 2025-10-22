Ύπαιθρος και ενηµέρωση

Ενδιαφέρουσα η προχθεσινή εκδήλωση που διοργάνωσε το Κέντρο Κοινότητας του ∆ήµου Πλατανιά στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Αλικιανού µε την παιδίατρο Αναστασία Βουρδουµπά η οποία παρείχε χρήσιµες πληροφορίες σχετικά µε την πρόληψη των παιδικών ασθενειών.

Η ανταπόκριση των κατοίκων – γονέων δείχνει την αξία που έχουν αυτές οι εκδηλώσεις οι οποίες συνήθως πραγµατοποιούνται στα αστικά κέντρα αλλά είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να γίνονται και στην ενδοχώρα.

Στην αρχή της εκδήλωσης έγινε ιδιαίτερη αναφορά στις δράσεις του Κέντρου Κοινότητας για τη στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών.