Αγροτικά

ΥΠΑΑΤ: Ρεκόρ συμμετοχής και πενταπλή υπερκάλυψη στο πρόγραμμα συνεργασιών μεταξύ παραγωγών, ερευνητικών φορέων, πανεπιστημίων και επιχειρήσεων

Συντακτική Ομάδα
Με ιδιαίτερα θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στήριξης για την Παρέμβαση Π3-77-3.1 «Ανάπτυξη συνεργασιών μέσω Επιχειρησιακών Ομάδων (ΕΟ) της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας», που εντάσσεται στο Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023 – 2027.

Όπως ανακοινώθηκε από το ΥΠΑΑΤ «η ανταπόκριση του αγροτικού κόσμου και της επιστημονικής κοινότητας ξεπέρασε κάθε προσδοκία, καθώς η πρόσκληση συγκέντρωσε πρωτοφανές ενδιαφέρον και οδήγησε σε πενταπλή υπερκάλυψη του διαθέσιμου προϋπολογισμού, ο οποίος ανέρχεται σε 70 εκατ. ευρώ. Συνολικά κατατέθηκαν 790 αιτήσεις, με συνολικό προϋπολογισμό 354,8 εκατ. ευρώ.
Η Παρέμβαση Π3-77-3.1 στοχεύει στη δημιουργία και ενίσχυση συνεργασιών μεταξύ παραγωγών, ερευνητικών φορέων, πανεπιστημίων και επιχειρήσεων, με σκοπό τη διάχυση της γνώσης, την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα. Πρόκειται για μια Παρέμβαση που συμβάλλει στη μετάβαση της ελληνικής γεωργίας σε ένα πιο βιώσιμο, «έξυπνο» και περιβαλλοντικά υπεύθυνο παραγωγικό μοντέλο.
Ο εξαιρετικά μεγάλος αριθμός αιτήσεων που κατατέθηκαν καταδεικνύει τη δυναμική των Ελλήνων παραγωγών και φορέων να επενδύσουν στη συνεργασία και την καινοτομία, καθώς και την εμπιστοσύνη τους στις πολιτικές που υλοποιεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
Η αξιολόγηση των προτάσεων θα ξεκινήσει άμεσα, με στόχο την ταχύτατη ολοκλήρωση της διαδικασίας και την ένταξη των δικαιούχων, ώστε οι νέες συνεργασίες να ενεργοποιηθούν το συντομότερο δυνατόν και να συμβάλουν αποφασιστικά στη νέα αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής γεωργίας»

