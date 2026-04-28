ΥΠΑΑΤ: Απόπειρες τηλεφωνικής εξαπάτησης με πρόσχημα τον αφθώδη πυρετό

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Για απόπειρες τηλεφωνικής εξαπάτησης, με πρόσχημα τον αφθώδη πυρετό, κάνει λόγο το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι οι υπηρεσίες του αλλά και αυτές των Περιφερειών δεν ζητούν ποτέ τηλεφωνικά προσωπικά δεδομένα.

Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του, έχουν εντοπιστεί περιστατικά τηλεφωνικών επικοινωνιών από άγνωστα άτομα, τα οποία προσποιούνται ότι ενεργούν εκ μέρους υπηρεσιών ή εργαστηρίων και ζητούν προσωπικά δεδομένα, με πρόσχημα την ενημέρωση για αποτελέσματα εξετάσεων σχετικών με τον αφθώδη πυρετό.

Οι εν λόγω πρακτικές, σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ, δεν συνάδουν με τις επίσημες διαδικασίες ενημέρωσης των αρμόδιων αρχών και επισημαίνει ότι:

* Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των Περιφερειών δεν ζητούν ποτέ τηλεφωνικά προσωπικά δεδομένα (όπως ΑΜΚΑ ή άλλα ευαίσθητα στοιχεία).

* Καμία ενημέρωση για εργαστηριακά αποτελέσματα δεν πραγματοποιείται μέσω άτυπων τηλεφωνικών κλήσεων από μη ταυτοποιημένες πηγές.

* Το μοναδικό αρμόδιο και επίσημο εργαστήριο για την επιβεβαίωση του αφθώδους πυρετού είναι το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται οι κτηνοτρόφοι να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να ακολουθούν τις παρακάτω βασικές οδηγίες:

* Να μην αποκαλύπτουν προσωπικά ή ευαίσθητα δεδομένα σε τηλεφωνικές κλήσεις από αγνώστους.

* Να διακόπτουν άμεσα την επικοινωνία σε περίπτωση υποψίας και να επικοινωνούν οι ίδιοι με τις αρμόδιες υπηρεσίες μέσω των επίσημων τηλεφώνων τους.

* Να ενημερώνουν άμεσα τις τοπικές κτηνιατρικές αρχές ή τις αρμόδιες υπηρεσίες σε περίπτωση ύποπτης επικοινωνίας.

Όπως ενημερώνει το ΥΠΑΑΤ έχει ήδη προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη διερεύνηση του περιστατικού και παρακολουθεί στενά το φαινόμενο.

 

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

