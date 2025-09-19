menu
Ελλάδα

Υπ. Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 26/9

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Συνολικά 1.265.245.615 ευρώ θα καταβληθούν σε 2.576.449 δικαιούχους, από τις 22 έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2025, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

– στις 25 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 1.214.462.614,94 ευρώ σε 2.527.148 δικαιούχους για τις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις Οκτωβρίου 2025 και

– από τις 22 έως τις 26 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 13.500.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

– 18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

– 1.000.000 ευρώ σε 1.300 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

– 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,

– 200.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα και

– 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

