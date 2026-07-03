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Υπ. Εργασίας: 332.843 νέες θέσεις εργασίας το πρώτο πεντάμηνο του 2026

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Αύξηση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα καταγράφηκε τον Μάιο 2026, καθώς το ισοζύγιο προσλήψεων-αποχωρήσεων είναι θετικό κατά 132.730 θέσεις εργασίας, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».

Συγκεκριμένα, όπως μετέδωσε στην αρχική του σελίδα το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σύμφωνα με τα στοιχεία των ροών μισθωτής απασχόλησης του Μαΐου 2026, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 368.429, ενώ οι αποχωρήσεις σε 235.699. Από τις 235.699 συνολικά αποχωρήσεις, οι 96.616 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 139.083 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Επίσης, για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 1.361.618 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 1.028.775, εκ των οποίων οι 612.212 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 416.563 οικειοθελείς αποχωρήσεις.

Έτσι, όπως ανακοινώθηκε, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου πενταμήνου του έτους 2026 είναι θετικό και διαμορφώνεται στις 332.843 νέες θέσεις εργασίας, αποτελώντας την υψηλότερη επίδοση πρώτου πενταμήνου έτους από το 2001 μέχρι σήμερα.

 

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