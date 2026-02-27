menu
∆ύο στιγµιότυπα από το έργο του Σήφη Μιχελογιάννη

Βαγγέλης Μπούρμπος
Ο Χρυσόστοµος, ο αρχαιότερος πολιτισµικός, ιστορικός και µουσειακός Σύλλογος της Κρήτης τίµησε την Τετάρτη σε ειδική εκδήλωση τον ήρεµο ανθρωπιστή και µε απαράµιλλο ήθος Σήφη Μιχελογιάννη για τη µεγάλη προσφορά του στο τοπικό, κρητικό, εθνικό και διεθνή πολιτικό, πολιτισµικό και κοινωνικό γίγνεσθαι.
Σε όλη την πορεία της καριέρας του είχε ως δάδα «φωτισµού» την ρήση του αρχαίου Έλληνα ποιητή του Μενάνδρου, που τηρούσε απαρέγκλιτα και ο ιατρός πατέρας του ∆ηµήτρης: «Ὡς χαρίεν ἄνθρωπος, ὅταν ἄνθρωπος ᾖ».
Πορευτήκαµε µαζί στους αγώνες του δηµοκρατικού σοσιαλισµού. Πολλές συναντήσεις έλαβαν χώρα στο εξοχικό του στη Ραµνή, στους Αρµένους και στην κατοικία του στα Χανιά, όπου η ερίτιµη σύζυγός του η Μαρία συµµετείχε µε αγωνία στην όλη συζήτηση.
Ενθυµούµαι δύο στιγµιότυπα που απέδειξαν τη στωικότητα και το µεγαλείο της πολιτικής ευθύνης του Σήφη.
1. Όταν µε διαβεβαίωση του τότε υπουργού Γεωργίας κ. Ποτάκη ο Σήφης θα αναλάµβανε υφυπουργός Γεωργίας, πράγµα που τελικά δεν έγινε γιατί επεκράτησαν άλλες κοµµατικές ίντριγκες.
2. Την περίοδο που το τότε Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών κινδύνευε να εξαφανιστεί, ο Σήφης βοµβάρδιζε τον τότε αρµόδιο Υπουργό µε σηµειώµατα και επερωτήσεις σε συνεργασία µε το Σύλλογο Ερευνητών.
Αισθάνοµαι Σήφη µεγάλη θλίψη που σοβαροί οικογενειακοί λόγοι δεν µου επέτρεψαν να παρευρεθώ στην εκδήλωση.

