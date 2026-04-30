∆ύο µνηµόνευσαν, έναν ξέχασαν

Συλλυπητήριες αναφορές χθες στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Χανίων για δύο Χανιώτες που έφυγαν από τη ζωή τις περασµένες ηµέρες.

Στην έναρξη της συνεδρίασης τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη µνήµη του προέδρου της Τ.Κ. Μουζουρά Νίκου Ψυλλάκη.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε η κα Μανιµανάκη στον χαµό του ογκολόγου Μανώλη Μιχαηλάκη επισηµαίνοντας το πολυεπίπεδο έργο του.

Αυτό που δεν ακούσαµε στη χθεσινή συνεδρίαση, ήταν µια αναφορά στον αγωνιστή της ∆ηµοκρατίας Αρτέµη Κλωνιζάκη.

Ατόπηµα, από όλες τις παρατάξεις.