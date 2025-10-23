∆ύο µικρές ιστορίες για δύο µικρά κορίτσια…

Ιστορία πρώτη. Ώρα αιχµής, Παρασκευή απογευµατάκι. Τόπος, το εσωτερικό ενός γνωστού ταχυφαγείου της πόλης µας. Πρωταγωνίστρια, ένα µικρό κορίτσι, προσχολικής ηλικίας. Χαµογελαστό, τσαχπίνικο.

Στη αρχή δειλά και διστακτικά πλησιάζει το τραπέζι µας- διπλανό στο δικό τους- παίρνει κάτι και το µεταφέρει σ’ αυτό της οικογένειάς της. Έπειτα, όλο νάζι, το επιστρέφει πάλι πίσω. Και ξανά όλα από την αρχή. Και έτσι το παιχνίδι αρχινά.

Τι να είναι όµως αυτό το κάτι που διαρκώς πηγαινοφέρνει που της δίνει τόση ευχαρίστηση; Στην πραγµατικότητα… τίποτα! Σκέτος αέρας που στην ανόθευτη φαντασία του µικρού παιδιού µετουσιώνεται σε κάτι µοναδικό, πολύτιµο, απλά υπέροχο. Και ο αόρατος «θησαυρός» εξακολουθεί να µεταφέρεται από τραπέζι σε τραπέζι. Ένα χαµόγελο απόλυτης ευδαιµονίας διαγράφεται στο πρόσωπο του κοριτσιού…

Ιστορία δεύτερη. Ώρα αιχµής, Παρασκευή απογευµατάκι. Τόπος, το εξωτερικό ενός γνωστού καταστήµατος καλλυντικών της πόλης µας. Πρωταγωνίστρια, ένα µικρό κορίτσι, εκεί γύρω στις απαρχές της εφηβείας. Περήφανο και κορδωτό. Στήνεται µπροστά από τη φωτισµένη βιτρίνα του µαγαζιού, για ώρα ακκίζεται και εναλλάσσει πόζες για χάρη του φωτογραφικού φακού του κινητού τηλεφώνου της µητέρας της. Ταυτόχρονα προτάσσει όλο χαρά, το χαρακτηριστικό σακουλάκι της διεθνούς επιχείρησης.

Τι να περιέχει άραγε αυτό το µικρό τσαντάκι που της δίνει τόση χαρά; Ποιο να είναι το καινούργιο απόκτηµα της µικρής; Ένα φρουτένιο άρωµα ίσως, προϊόντα περιποίησης για εγγυηµένη φρεσκάδα και λάµψη ή µήπως τα πρώτα «σύνεργα» µακιγιάζ; Ένα χαµόγελο απόλυτης ευδαιµονίας διαγράφεται στο πρόσωπο του κοριτσιού…

Κάτι υλικό και κάτι άυλο. Κάτι άυλο και κάτι υλικό. Τι είναι άραγε αυτό που µπορεί να µας προσφέρει µεγαλύτερη ευτυχία; Η επιλογή, η απόφαση δική σας…

*Η Γιούλα Κανιτσάκη είναι φιλόλογος