Υλοποιείται το αναπτυξιακό επιχειρησιακό σχέδιο της ΔΕΠΑΝΑΛ

Έχοντας απαλλαγεί οριστικά από την οφειλή της απένταξης του Πολιτιστικού που πέτυχε η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου, ύψους 11.814.687,43 ευρώ η οποία με τους τόκους και τις προσαυξήσεις της δεκαετίας ξεπερνούσε τα 22.000.000 ευρώ, η ΔΕΠΑΝΑΛ συνεχίζει την εφαρμογή του αναπτυξιακού επιχειρησιακού της σχεδίου.

Όπως ανακοινώθηκε «στο προσεχές Δ.Σ. της ΔΕΠΑΝΑΛ αναμένεται να συζητηθεί η πρόταση της Διοίκησης για την παραχώρηση κύριων και βοηθητικών χώρων του ΠΣΚΗ από τον Δήμο Ηρακλείου, με σκοπό τη διαχείριση και εκμετάλλευσή τους. Στη σχετική εισήγηση γίνεται αναφορά στο ιστορικό των φάσεων ολοκλήρωσης του κτιρίου, στις αποφάσεις παραχώρησης των Δημοτικών Συμβουλίων που έχουν προηγηθεί και τονίζεται ότι είναι αναγκαία η λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο, για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης όλων των κύριων και βοηθητικών χώρων του ΠΣΚΗ.

Με τον τρόπο αυτό ανοίγει ο δρόμος για τη διαχείριση και εκμετάλλευσή τους από την ΔΕΠΑΝΑΛ, ώστε το κτίριο να αξιοποιηθεί στον μέγιστο βαθμό και να προσφέρει στο Ηράκλειο και τους ανθρώπους του τα οφέλη που προβλέπονται στον αρχικό σκοπό κατασκευής του.

Υπενθυμίζεται ότι η ΔΕΠΑΝΑΛ έχει ξεκινήσει την υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδίου που προβλέπει στοχευμένες κινήσεις εκσυγχρονισμού των καταστημάτων της, καθώς και τη δημιουργία νέων. Σκοπός των επενδύσεων είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες του Ηρακλείου αλλά και η μεγιστοποίηση του οικονομικού οφέλους της Δημοτικής Επιχείρησης. Ειδικότερα, στο σχεδιασμό της ΔΕΠΑΝΑΛ προβλέπονται παρεμβάσεις:

1. Στο καφέ Μαρίνα (όπου τον Μάρτιο του 2025 η Δημοτική Αρχή πέτυχε την ανανέωση της σύμβασης για τέσσερα ακόμη χρόνια), όπου η τελευταία ανακαίνιση είχε γίνει το 2018 χωρίς να περιλαμβάνει αλλαγή του εξοπλισμού. Οι παρεμβάσεις μερικής ανακαίνισης του εσωτερικού του καταστήματος προϋπολογισμού 63.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, προβλέπονται στη μελέτη βιωσιμότητας που εκπονήθηκε από την ΔΕΠΑΝΑΛ και αποσκοπούν στην αύξηση του κύκλου εργασιών, μέσω της αύξησης της χωρητικότητας, με ταυτόχρονη βελτίωση της αισθητικής του καταστήματος.

2. Στην Ακτή Καρτερού με την αγορά εξοπλισμού (ομπρελών, ξαπλωστρών) και με οικοδομικές εργασίες (π.χ. στις τουαλέτες που κατασκευάστηκαν πριν από περίπου 20 χρόνια), προϋπολογισμού 55.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

3. Στην αίθουσα τελετών του Κοιμητηρίου Ηρακλείου, με τον εξωραϊσμό του χώρου και την αγορά εξοπλισμού για τη λειτουργία της, που εφεξής θα γίνεται από τη ΔΕΠΑΝΑΛ, προϋπολογισμού 30.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

4. Στο Βιβλιοπωλείο της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης, με τη δημιουργία χώρου Café για την ανάγνωση βιβλίων, σύμφωνα με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό που έχει δημιουργηθεί, προϋπολογισμού 20.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

5. Στη δημιουργία νέου Art Café στο ΠΣΚΗ, όπως προβλέπεται στον σχεδιασμό αξιοποίησης του κτιρίου, προϋπολογισμού 30.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Καθώς επίσης και στα καταστήματα Πλάτανος και ΟΑΣΗ, στους σταθμούς αυτοκινήτων του αεροδρομίου και της παραλιακής (πρώην λαχαναγορά), στην αναβάθμιση των ηλεκτρονικών προγραμμάτων εστίασης, στη συντήρηση της κεντρικής σκηνής του ΠΣΚΗ, στην ανανέωση προγραμμάτων διοικητικών υπηρεσιών, σε ανακαινίσεις κοινόχρηστων χώρων, WC, κ.α»