Υλικός και πνευµατικός κόσµος

Ρόζα Τζιγκουνάκη
«Θέλουµε εδώ στη Γη κιόλας να χτίσουµε  το βασίλειο των Ουρανών». Χάινριχ Χάινε

Πολλούς ανθρώπους τους απασχολεί το ερώτηµα αν υπάρχει κάποια γέφυρα επικοινωνίας µεταξύ αυτού και του άλλου κόσµου κι αν εµείς οι κάτοικοι του γήινου πεδίου µπορούµε να τη χρησιµοποιήσουµε. Επίσης, άλλο ένα παρόµοιο ερώτηµα είναι το πόσο σωστό είναι να αναζητήσουµε και να  χρησιµοποιήσουµε αυτή τη γέφυρα. Σε κάθε εποχή και σε όλους τους λαούς, πολλοί άνθρωποι δέχονταν ότι υπάρχει επικοινωνία µε τον κόσµο των πνευµάτων και την επιχειρούσαν. Σήµερα υποστηρίζεται, όχι µόνο από τους αποκρυφιστές, αλλά από τους περισσότερους ανθρώπους, το γεγονός ότι υπάρχει µια «διείσδυση» του πνευµατικού κόσµου στο δικό µας.   Αυτή η «διείσδυση»  τείνει να είναι κάτι αναµφισβήτητο, αφού οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν γίνει µάρτυρες κάποιας µικρής ή µεγάλης µεταφυσικής εµπειρίας. 

Ο πνευµατικός κόσµος είναι εξίσου υπαρκτός µε τον υλικό κόσµο και κάποιες φορές οι δυναµικές αλλά και οι δυνατότητες είναι πολύ πιο ισχυρές και µεγαλειώδεις.

Αυτό που πολλοί ονοµάζουν τύχη, για παράδειγµα, είναι µια σειρά από εκδηλώσεις πνευµατικής φύσεως και καταλήγουν στο να τις ονοµάζουµε τύχη. Οι κακές ή οι καλές στιγµές στη ζωή µας είναι το αποτέλεσµα των σκέψεων και των πράξεων µας που έρχονται να εκδηλωθούν στη σωστή στιγµή.   Η εκδήλωση όµως δεν είναι αποτέλεσµα µιας υλικής ή λογικής πραγµατικότητας, αλλά µιας πνευµατικής κατάστασης που δηµιουργήθηκε µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή.

Ο κόσµος που ζούµε είναι ένας αληθινά θαυµαστός κόσµος και αυτό εύκολα µπορεί να το διαπιστώσει κανείς από τα καθηµερινά µικρά γεγονότα φτάνει να τα παρατηρήσει και να έχει το µυαλό και την καρδιά του ανοιχτή. Υπήρξαν γνώσεις που κατακρεουργήθηκαν µέσα στις προηγούµενες δεκαετίες, άνθρωποι που κατηγορήθηκαν και θανατώθηκαν για κάτι το οποίο στις µέρες µας, συζητιέται µε άνεση ακόµα και από επιφανείς ανθρώπους.

Η ενασχόληση µε το πνεύµα λοιπόν, δεν είναι µια επιλογή που θα κάνουµε κατά τη διαρκεια της ζωής µας, αλλά µια ανάγκη να έρθουµε σε επαφή µε το «µεταφυσικό», να κατανοήσουµε ότι εδώ είναι η πρόβα αυτού που προοριζόµαστε να είµαστε και να δούµε ότι ένας ολόκληρος κόσµος που µπορεί να µην είναι ορατός µε τα µάτια, υπάρχει γύρω µας και µας οδηγεί, µας συµβουλεύει και µας προστατεύει.

Πρέπει να βρούµε χρόνο για την καλλιέργεια της καρδιάς και της ψυχής µας, ενώ η βιοµηχανία αυτού του κόσµου δουλεύει εντατικά για να σκοτώσει µια ώρα αρχύτερα το πνεύµα  και εάν είναι δυνατόν να καταστρέψει εντελώς τους σπόρους από τη σπορά της αιώνιας ζωής, πείθοντας µας ότι εδώ και µόνο εδώ συµβαίνουν όλα. Και καταλήγουµε στο γεγονός ότι οι ψυχές εκατοµµυρίων ανθρώπων δεν έχουν πια συνείδηση ότι είναι φορείς του θείου πνεύµατος. Οι κάτοικοι των µεγάλων πόλεων παραδίδονται εντελώς στις απολαύσεις, όλοι θέλουν να ζουν ευχάριστα καταναλώνοντας και διασκεδάζοντας και κάποιες φορές εξουσιάζοντας και λίγο. Ετσι θυσιάζεται το ανθρώπινο πνεύµα στην νεκρή πραγµατικότητα. Θέλοντας να διατηρήσουµε και να βελτιώσουµε τον τεχνητό µας παράδεισο, που φωτίζεται από φώτα νέον, βάζουµε το βιοτικό µας επίπεδο πιο ψηλά από την ίδια τη ζωή. Εχοντας κηρύξει πόλεµο ενάντια στη µεταφυσική, οι ψυχές µας δεν θέλουν πια να πιστεύουν, για αυτό και δεν πιστεύουν και στην αιώνια ευθύνη τους. Ετσι δηµιουργείται και ο φόβος που σφίγγει όλο και περισσότερο τις ψυχές των ανθρώπων.

 

