menu
28.4 C
Chania
Σάββατο, 16 Μαΐου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΣυνεργασίες
Συνεργασίες

Υγεία: Ανθρώπινο δικαίωµα ή ανέφικτη πολυτέλεια;

Ανδρονίκη Βεντούρη
Ανδρονίκη Βεντούρη
0

«Οδύσεια» 9χρονης τραυµατισµένης στην Κρήτη – ∆ιέσχισε το νησί από το Λασίθι έως τα Χανιά για να χειρουργηθεί», ««Ανίατη ασθένεια» τα ράντζα στα νοσοκοµεία της Πάτρας», «Λάρισα: 28χρονος πέθανε λόγω ελλείψεων ιατρικού εξοπλισµού – Τον έστελναν από νοσοκοµείο σε νοσοκοµείο», «Θεσσαλονίκη: Για ελλείψεις προσωπικού στα Κέντρα Υγείας κάνουν λόγο γιατροί του πρώην ΙΚΑ», «Θριάσιο: Έπεσε τµήµα οροφής σε θάλαµο ασθενών στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκοµείου».

Τα παραπάνω περιστατικά αποτυπώνουν την σύγχρονη πραγµατικότητα στην δηµόσια υγεία. Το κράτος στέκεται ανίκανο να παρέχει στους πολίτες του την στοιχειώδη ιατρική περίθαλψη, το ανθρώπινο αυτό βασικό δικαίωµα καταπατάται ολοφάνερα και προκλητικά. Έλλειψη προσωπικού, ιατρικού εξοπλισµού, ράντζα σε διαδρόµους και παρηκµασµένες υποδοµές αυτή είναι η τραγική κυρίαρχη συνθήκη στα νοσοκοµεία της χώρας. Ανθρώπινες ζωές αφαιρούνται λόγω αµέλειας της πολιτείας, ενώ οι διάδροµοι «ντύνονται» στα µαύρα.
Οι αρµόδιοι του Υπουργείου Υγείας δεν επενδύουν επαρκείς πόρους για την ενίσχυση του δηµόσιου συστήµατος υγείας που βρίσκεται υπό κατάρρευση, µε αποτέλεσµα η κατάσταση να επιδεινώνεται και να βρίσκεται διαρκώς σε πλήρες αδιέξοδο. Τα περιστατικά πληθαίνουν όλο και περισσότεροι άνθρωποι χάνουν την ζωή τους. Η κρίση υπάρχει παντού, χωρίς να γνωρίζει γεωγραφικές διακρίσεις από τα µεγάλα αστικά κέντρα, µέχρι τα πιο αποµακρυσµένα νησιά.
Κάνεις όµως δεν µιλάει για εκείνους τους ήρωες γιατρούς, νοσηλευτές και γενικότερα όλο το ιατρικό προσωπικό που κάθε µέρα δίνουν τον καλύτερο τους ευατό. Παρά τις δυσκολίες που επικρατούν, µε αυταπάρνηση υπηρετούν το καθήκον τους και προσπαθούν χάρη στις δικές τους δυνάµεις να κρατήσουν ζωντανή την ανθρωπιά.
Αντίθετα, το κράτος προτιµάει να επενδύει υπέρογκα κεφάλαια σε τοµείς που δεν προσφέρουν καµία κοινωνική πρόνοια, από το να αυξάνει τους µισθούς του ιατρικού προσωπικού που µπροστά στο σπουδαίο έργο τους είναι ασήµαντοι και να βελτιώνει τις υποδοµές που στεγάζονται τα νοσοκοµειακά συγκροτήµατα.
Οι πολίτες, εξωθούνται σε ιδιωτικές κλινικές αναζητώντας µια δεύτερη ευκαιρία για ζωή. Σε µια χώρα που θα έπρεπε η υγεία να έχει καθολικό χαρακτήρα και να απευθύνεται σε όλους ανεξαρτήτως κριτηρίων πλέον είναι εφικτή για τους λίγους. Αυτή είναι η αξιολύπητη κατάντια της σύγχρονης κοινωνίας.

*Η Ανδρονίκη Βεντούρη είναι µαθήτρια Λυκείου 

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum