Διεθνή

Υεμένη: Ο ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι οι Χούθι κρατούν 20 εργαζόμενους του οργανισμού

ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ο ΟΗΕ ανακοίνωσε σήμερα ότι 20 εργαζόμενοί του έχουν συλληφθεί από τους Χούθι στη Σαναά, την πρωτεύουσα της Υεμένης που ελέγχεται από τους σιίτες αντάρτες, μία μέρα έπειτα από μια νέα επιδρομή τους με στόχο το προσωπικό του ΟΗΕ.

«Πέντε ντόπια μέλη του προσωπικού και 15 διεθνή μέλη του προσωπικού κρατούνται στο συγκρότημα του ΟΗΕ» που έγινε στόχος εφόδου από τους αντάρτες χθες Σάββατο, δήλωσε στο AFP ο Ζαν Αλάμ, εκπρόσωπος του μόνιμου συντονιστή του ΟΗΕ στην Υεμένη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, άλλοι 11 ντόπιοι εργαζόμενοι του ΟΗΕ αφέθηκαν ελεύθεροι αφού ανακρίθηκαν, ενώ σημείωσε ότι ο οργανισμός βρίσκεται σε επαφή με τους Χούθι και άλλα μέρη προκειμένου να «επιλύσει αυτή τη σοβαρή κατάσταση το συντομότερο δυνατό, να τερματιστεί η κράτηση όλου του προσωπικού και να αποκατασταθεί ο πλήρης έλεγχος των εγκαταστάσεών του στη Σαναά».

Χθες ο Αλάμ είχε επισημάνει ότι οι δυνάμεις ασφαλείας των Χούθι εισήλθαν στις εγκαταστάσεις του ΟΗΕ στη Σαναά «χωρίς άδεια».

Οι αντάρτες είχαν εισβάλει στα γραφεία του ΟΗΕ στη Σαναά και στις 31 Αυγούστου και είχαν συλλάβει περίπου δέκα υπαλλήλους, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Όπως εξήγησε ανώτερος αξιωματούχους των Χούθι, οι συλληφθέντες είναι ύποπτοι για κατασκοπεία υπέρ των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Αυτό το πιο πρόσφατο περιστατικό σημειώνεται την ώρα που δεκάδες εργαζόμενοι στον ΟΗΕ έχουν συλληφθεί τους τελευταίους μήνες σε περιοχές που ελέγχονται από τους Υεμενίτες αντάρτες.

Σε τηλεοπτικό διάγγελμα την Πέμπτη ο επικεφαλής των ανταρτών Αμπντελμάλεκ αλ Χούθι δήλωσε ότι έχουν εξαρθρώσει «έναν από τους πιο επικίνδυνους πυρήνες κατασκοπείας», ο οποίος «συνδέεται με ανθρωπιστικές οργανώσεις όπως το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα και η Unicef».

Χθες ο Στεφάν Ντιζαρίκ, ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, χαρακτήρισε τις κατηγορίες αυτές «επικίνδυνες και απαράδεκτες» καθώς «θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια του προσωπικού του ΟΗΕ και των εργαζομένων σε ανθρωπιστικές υπηρεσίες όπως και ζωτικής σημασίας επιχειρήσεις διάσωσης».

Στα μέσα Σεπτεμβρίου ο συντονιστής του ΟΗΕ για την ανθρωπιστική βοήθεια στην Υεμένη μεταφέρθηκε από τη Σαναά στο Άντεν, την προσωρινή έδρα της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της χώρας.

Δέκα χρόνια εμφύλιου πολέμου έχουν βυθίσει την Υεμένη, μία από τις πιο φτωχές χώρες της αραβικής χερσονήσου, σε μια από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις παγκοσμίως, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

