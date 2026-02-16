Υδρογονάνθρακες: “Επεσαν” οι υπογραφές για έρευνες νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου

Οι συμφωνίες μίσθωσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της κοινοπραξίας Chevron – HELLENiQ ENERGY που αφορούν την παραχώρηση αποκλειστικών δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης υπεγράφησαν σήμερα, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Οπως μετέδωσε στην αρχική του σελίδα το ΑΠΕ-ΜΠΕ, κατά την έναρξη της συνάντησης ο πρωθυπουργός καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και επεσήμανε: «Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να υποδεχτούμε επίσημα τη Chevron στην Ελλάδα. Όταν αναλάβαμε τη διακυβέρνηση, το 2019, κληρονομήσαμε ένα πρόγραμμα γεωτρήσεων που υστερούσε. Υπήρχε πάντα στρατηγική, αλλά απουσίαζε πραγματικός δυναμισμός. Στην πράξη δεν είχαμε ιδιαίτερη δραστηριότητα. Αυτό το αλλάξαμε από την πρώτη μέρα. Κινηθήκαμε για την κύρωση συμφωνιών που είχαν μεν υπογραφεί στο παρελθόν αλλά δεν είχε σημειωθεί πρόοδος, υλοποιήθηκαν εκτεταμένες σεισμογραφικές έρευνες, περισσότερες από ό,τι είχαν γίνει τα προηγούμενα 10 χρόνια, ώστε να χαρτογραφήσουμε καλύτερα τις δυνατότητες που υπάρχουν.

Πριν από λίγους μήνες, στη συνάντηση P-TEC -που ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη, όπως θα θυμάστε, κα πρέσβη- ανακοινώσαμε ότι θα προχωρήσουμε στην πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα έπειτα από 40 και πλέον χρόνια. Σήμερα κάνουμε ένα ακόμα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός, θα έλεγα μάλιστα ότι μάλλον πρόκειται για άλμα. Τα τέσσερα μπλοκ όπου θα δραστηριοποιηθούν η Chevron και η HELLENiQ ENERGY, αντιστοιχούν σε μία τεράστια περιοχή. Αν δείτε το πρόγραμμα των ερευνών μας, σήμερα καλύπτει περίπου 48.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και μετά από αυτή τη συμφωνία, απλά με την υπογραφή της, αυτή η έκταση θα ανέλθει στα 94.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, η περιοχή που είναι διαθέσιμη για έρευνες σχεδόν θα διπλασιαστεί.

‘Αρα, δεν πρόκειται απλώς για μία ακόμα συμφωνία, είναι κάτι που μας δίνει μεγάλη ώθηση και αποτελεί κρίσιμο μέρος της στρατηγικής μας.

Η Ελλάδα κατανοεί πολύ καλά τον ρόλο που διαδραματίζουν οι υδρογονάνθρακες στο ενεργειακό σύστημά μας, και θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν για χρόνια. Για τον λόγο αυτό έχουμε επενδύσει ιδιαίτερα σε αγωγούς μεταφοράς φυσικού αερίου, σε σταθμούς συμπίεσης, σε τερματικά LNG, σε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο. Και η επένδυση αυτή συνοδεύεται από άλλες στρατηγικές κινήσεις. Συνεχίζουμε, ασφαλώς, να υλοποιούμε μεγάλες επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να αξιοποιούμε τις σημαντικές δυνατότητες που έχουμε ως προς την ηλιακή και την αιολική ενέργεια. Στο παρελθόν ήμασταν εισαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά σήμερα είμαστε μεγάλος εξαγωγέας.

Παράλληλα, η ιστορική απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διακόψει σταδιακά την εισαγωγή ρωσικού φυσικού αερίου προσφέρει σημαντικές νέες ευκαιρίες στη χώρα μας. Η Ελλάδα ήδη διαθέτει υποδομές ώστε να βοηθήσει τους γείτονές της να έχουν πρόσβαση στην προμήθεια φυσικού αερίου μέσω νέων διαδρόμων. Πιστεύουμε στον κάθετο διάδρομο ως εναλλακτική στο ρωσικό αέριο. Και καθώς η Ευρώπη μηδενίζει τον εφοδιασμό από τη Ρωσία, ο διάδρομος αυτός θα αποκτήσει μεγαλύτερη γεωπολιτική και οικονομική σημασία.

Θέλουμε επίσης να παράγουμε δικό μας αέριο. Η Ευρώπη το χρειάζεται και εμείς θέλουμε να το παρέχουμε. Μας χαροποιεί ιδιαίτερα, λοιπόν, που υποδεχόμαστε τη Chevron στην Ελλάδα. Είστε μία εταιρεία με μακρά ιστορία στους υδρογονάνθρακες, που γνωρίζει πολύ καλά την ανατολική Μεσόγειο και, βεβαίως, είστε μία αμερικανική εταιρεία και η είσοδός σας στην Ελλάδα συνιστά μία ακόμα απόδειξη, κα πρέσβη, της πολύ ισχυρής στρατηγικής σχέσης μεταξύ της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών, μίας σχέσης που γίνεται όλο και ισχυρότερη μέρα με τη μέρα».

Κλείνοντας είπε ότι «το αποτέλεσμα μίας έρευνας είναι αβέβαιο, όλοι το κατανοούμε, δεν θα έχουμε σαφή εικόνα του τι υπάρχει έως ότου να καταβάλουμε αυτή την προσπάθεια. Αλλά πιστεύουμε σε αυτή την αποστολή και μας ευχαριστεί ιδιαίτερα ότι βρίσκεστε εδώ ως εταίροι τόσο η Chevron όσο και η HELLENiQ ENERGY, ο εθνικός μας ‘πρωταθλητής’ στο πεδίο της ενέργειας. Καλώς ήρθατε και καλή επιτυχία».

Ο ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ

Ακολούθως ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου ανέφερε: «Σας ευχαριστώ, κ. πρωθυπουργέ. Η σημερινή υπογραφή αποτελεί στρατηγικό ορόσημο και είμαστε αισιόδοξοι ότι έχει τη δυνατότητα να αποδειχθεί ιστορική για την ενεργειακή πολιτική και την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας, και ως εκ τούτου για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Κύριε πρωθυπουργέ, έχετε υποστηρίξει με συνέπεια τον ενεργειακό ρεαλισμό στην Ευρώπη, μια αρχή που έχουμε επιδιώξει ενεργά στην Ελλάδα. Έχουμε επενδύσει σε υποδομές φυσικού αερίου, αναγνωρίζουμε τον ρόλο που διαδραματίζουν οι υδρογονάνθρακες στο ενεργειακό μας σύστημα και θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν τα επόμενα χρόνια.

Σήμερα, εγκαινιάζουμε μια νέα εποχή εθνικής αυτοπεποίθησης και αποφασιστικότητας. Για πρώτη φορά, εξερευνούμε τους δυνητικούς φυσικούς πόρους νότια της Κρήτης, τοποθετώντας την Ελλάδα ως υποψήφια παραγωγό φυσικού αερίου προς όφελος της χώρας μας, των πολιτών μας και της Ευρώπης. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά την Chevron και την HELLENiQ ENERGY, όχι μόνο για την εμπιστοσύνη τους και την απόφασή τους να επενδύσουν στην Ελλάδα, αλλά και για τον θεσμικό και επαγγελματικό τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν κάθε στάδιο αυτής της διαδικασίας.

Από την πρώτη μας τηλεφωνική επικοινωνία τον περασμένο Μάρτιο, μέχρι την επίσκεψή μας στα κεντρικά σας γραφεία στις αρχές Μαΐου με τον Νίκο και τον ‘Αρη, και μέχρι τη σημερινή υπογραφή, παραμένουμε πλήρως αφοσιωμένοι στην προώθηση αυτής της προσπάθειας, έχοντας πλήρη επίγνωση της σημασίας της. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει ένας αξιόπιστος εταίρος. Προχωράμε με υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα. Σας ευχαριστώ».

Η ΠΡΕΣΒΗΣ ΤΩΝ ΗΠΑ

Ακολούθως η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτιών Κίμπερλι Γκιλφόιλ εξέφρασε τις ευχαριστίες της και ανέφερε: «Σας ευχαριστώ, κ. πρωθυπουργέ, για την ηγεσία σας και την αφοσίωσή σας στο να διασφαλίσετε ότι οι διμερείς σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας παραμένουν ισχυρές, ζωντανές και, όπως είπατε, ενισχύονται καθημερινά. Ήταν χαρά μου να συνεργαστώ με τον κ. Παπασταύρου, ο οποίος υπήρξε ένας καταπληκτικός συνεργάτης, συνεργαστήκαμε στο P-TEC, όπως και με την Chevron και την HELLENiQ ENERGY, αληθινούς συνεργάτες, ηγέτες στον κλάδο.

Σήμερα είναι μια πολύ ευοίωνη μέρα για τις χώρες μας, για τις σχέσεις μας, για ό,τι πρόκειται να κάνουμε μαζί στο μέλλον. Υπό την ηγεσία του Προέδρου Τραμπ έχουμε θέσει ως σαφή προτεραιότητα την υποστήριξη του στρατηγικού μας συμμάχου σε αυτή την πολύ σημαντική γεωπολιτική περιοχή, και αυτός είναι η Ελλάδα, η οποία έχει παραμείνει ακλόνητη και κάθε φορά έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες. Δεσμευόμαστε απέναντί σας σήμερα, αύριο και για τους επόμενους αιώνες.

Προσβλέπουμε σε αυτό, είναι εξαιρετικά σημαντικό, είναι ιστορικής σημασίας. Όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός, αυτό δεν έχει συμβεί εδώ και 40 χρόνια. Τώρα το διπλασιάζουμε, που είναι ακριβώς αυτό που σκοπεύαμε να κάνουμε. Είναι υπέροχο να βρισκόμαστε σε αυτό το τραπέζι για να γιορτάσουμε αυτή τη στιγμή. Και είναι ένα ισχυρό μήνυμα προς τον κόσμο ότι η Ελλάδα θα παραμείνει μία κυρίαρχη ενεργειακή δύναμη στην περιοχή για τους επόμενους αιώνες. Σας ευχαριστώ».

Σε δηλώσεις του επίσης ο αντιπρόεδρος της Chevron για Global New Ventures Γκάβιν Λιούις ανέφερε: «Κύριε πρωθυπουργέ, είναι τιμή και προνόμιο να βρίσκομαι εδώ, σε αυτή την ευοίωνη στιγμή. Η προσθήκη αυτών των τεσσάρων “οικοπέδων” με τη συμφωνία αυτή προσθέτει μια συναρπαστική ευκαιρία στο χαρτοφυλάκιό μας. Πρόκειται για συναρπαστικό ορόσημο για τις έρευνες στην Ελλάδα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εσάς, τον υπουργό, την ΕΔΕΥΕΠ, καθώς και τον εταίρο μας, HELLENiQ ENERGY, για όλη τη βοήθεια που μας προσέφεραν για να φτάσουμε μέχρι εδώ. Μοιάζει με τερματισμό, αλλά στην πραγματικότητα είναι η αφετηρία. Είμαστε, λοιπόν, πολύ ενθουσιασμένοι. Σας ευχαριστώ πολύ».

Δηλώσεις έκανε και ο διευθύνων σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισιης: «Πρώτα απ’ όλα, καλώς ήρθατε στην Αθήνα. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ευκαιρία. Είναι ένα ορόσημο για εμάς, ως εταιρεία και ως χώρα. Όπως είπε ο πρωθυπουργός, διπλασιάζουμε την έκταση για έρευνες στην Ελλάδα, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Είναι πραγματικά μια μεγάλη μέρα και για εμάς επίσης. Θυμάμαι, το 2020, όταν συναντηθήκαμε για πρώτη φορά στα γραφεία της ΕΔΕΥΕΠ, είπατε: “Λοιπόν, τι κάνουμε με τον τομέα της εξόρυξης; Κάνουμε πραγματικά κάτι; Θέλουμε να κάνουμε κάτι;” Και βρισκόμαστε εδώ σήμερα.

Όταν όλοι μιλούν για την ενεργειακή κρίση και την ανάγκη να εδραιωθεί η ενεργειακή ασφάλεια και να μειωθεί η εξάρτηση από διάφορες πηγές, θεωρώ ότι η Ελλάδα και η εταιρεία μας έχουμε την ευθύνη να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα για την ανάπτυξή της. Γιατί δεν αρκεί να μιλάμε γι’ αυτό. Η HELLENiQ ENERGY, ως εταιρεία που γνωρίζει πολύ καλά την τοπική αγορά, είναι ιδιαίτερα ευτυχής και περήφανη για τη συνεργασία της με τη Chevron. Αυτοί φέρνουν τη διεθνή εμπειρογνωμοσύνη, την τεχνογνωσία για να αξιοποιήσουμε με πολύ υπεύθυνο τρόπο τις ευκαιρίες μας εδώ. Ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε πολλά περισσότερα να γιορτάσουμε τα επόμενα χρόνια».