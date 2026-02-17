menu
Τοπικά

Υδρογονάνθρακες: Παρουσία Αντιπεριφερειάρχη Χανίων η παρουσίαση των συμβάσεων

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0
Ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής, αρμόδιος για τον ενεργειακό σχεδιασμό της Περιφέρειας Κρήτης και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) Αριστοφάνης Στεφάτος.

Στην παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων κατά την παρουσίαση των συμβάσεων για έρευνες υδρογονανθράκων αναφέρεται σε ανακοίνωσή της η Αντιπεριφέρεια.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση σημειώνεται:

«Οι συμβάσεις μίσθωσης των θαλάσσιων οικοπέδων ΚΡΗΤΗ 1 και ΚΡΗΤΗ 2 νότια της Κρήτης καθώς και των αντίστοιχων νότια και δυτικά της Πελοποννήσου για έρευνα και εκμετάλλευση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, που υπογράφτηκαν τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της κοινοπραξίας Chevron – HELLENIQ ENERGY, ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο στην αξιοποίηση του ορυκτού μας πλούτου.
Μετά την υπογραφή των συμβάσεων στο Μέγαρο Μαξίμου, ακολούθησε η αναλυτική παρουσίασή τους στο Μουσείο της Ακρόπολης, την οποία παρακολούθησε, κατόπιν πρόσκλησης, και ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής, αρμόδιος για τον Ενεργειακό Σχεδιασμό της Περιφέρειας Κρήτης.
«Εφόσον οι έρευνες στις τέσσερις θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου αποδώσουν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, τα οφέλη θα είναι σημαντικά για την Ελλάδα και την Κρήτη» ανέφερε σε δήλωσή του ο κ. Καλογερής, τονίζοντας την ιδιαίτερη σημασία που έχει το σφιχτό χρονοδιάγραμμα του προγράμματος, που θα επιτρέψει να διαφανεί σε σχετικά σύντομο διάστημα το κατά πόσο είναι αξιοποιήσιμα τα κοιτάσματα.
Επίσης, ο Αντιπεριφερειάρχης τόνισε ότι το γεγονός πως δύο από τις κορυφαίες παγκοσμίως εταιρείες στον τομέα της ενέργειας, η ExxonMobil και η Chevron, μαζί με ελληνικές εταιρείες, έχουν αναλάβει το έργο, πιστοποιεί πέρα από κάθε αμφισβήτηση τη γεωπολιτική του σημασία για τη χώρα μας, καθώς και την κατοχύρωση των δικαιωμάτων της στον θαλάσσιο και υποθαλάσσιο χώρο της Ελλάδας, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».

