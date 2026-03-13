Υδρογονάνθρακες: Κατά πλειοψηφία “πέρασε” το νομοσχέδιο – «Οχι» αντιπολίτευσης στις συμβάσεις για Κρήτη

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, για την κύρωση των τεσσάρων Ενεργειακών Συμφωνιών της Ελλάδας με την Κοινοπραξία Chevron και Helleniq Energy, για την παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογοναθράκων νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

Υπέρ της αρχής της κύρωσης τάχθηκαν ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΝΙΚΗ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας ενώ η ΕΛΛΥ δήλωσε «παρών».

Οπως μετέδωσε το ertnews, τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν τα δύο άρθρα των Συμβάσεων για τη Νότια Κρήτη εκφράζοντας έντονες ανησυχίες για την κατοχύρωση των κυριαρχικών δικαιωμάτων στην περιοχή αυτή.

Κλείνοντας τη διήμερη συζήτηση στη Βουλή, ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Σταύρος Παπασταύρου, έκανε λόγο για «ιστορική στιγμή» χαρακτηρίζοντας τη Συμφωνία «άλμα για την αξιοποίηση του ενεργειακού πλούτου της χώρας» και «θεμελιώδη επιλογή για μια Ελλάδα εξωστρεφή, ενεργειακά ισχυρή και αυτάρκη».

«Ας μη γελιόμαστε. Δεν ήταν νομοτελειακό ούτε αυτονόητο ότι από το 2022 θα πενταπλασιάζονταν μέσα σε 3 χρόνια οι απαραίτητες τρισδιάστατες σεισμικές έρευνες», είπε και προσέθεσε:

«Το αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής δεν έτυχε, εργαστήκαμε σκληρά για αυτό.

– Καταπολεμήσαμε μία γραφειοκρατία που απαιτούσε 22 μήνες από την Υπουργική Απόφαση αποδοχής του ενδιαφέροντος της εταιρείας μέχρι την έκδοση της πρώτης άδειας – και το υποδιπλασιάσαμε στους 11 μήνες.

– Πετύχαμε να μειώσουμε σε 7 από 8 τα χρόνια που απαιτούνται για να ολοκληρωθούν οι έρευνες και θα έχουμε ερευνητική γεώτρηση μετά από 40 χρόνια, και αυτό δεν είναι πυροτέχνημα,

– Από το σύνολο των εκτάσεων που έχει αδειοδοτήσει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια, το 83% του εμβαδού αδειοδοτήθηκε από την κυβέρνησή μας».

Κατηγορηματικός ήταν και ως προς τη διασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας ο κ. Παπασταύρου, διαβεβαιώνοντας εκ νέου ότι «καμία ιδιωτική συμφωνία δεν εκχωρεί κυριαρχικά δικαιώματα».

«Οι συμφωνίες με την CHEVRON είναι συμβάσεις μίσθωσης του Δημοσίου και ιδιωτικών εταιρειών για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογοναθράκων και δεν μπορούν να εκχωρήσουν κυριαρχικά δικαιώματα γιατί από τη φύση τους δεν εκχωρούνται μέσω τέτοιων συμβάσεων. Άρα δεν ενισχύονται δεν κατοχυρώνονται και δεν εκχωρούνται κυριαρχικά δικαιώματα», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Παπασταύρου.

«Είναι μια ιστορική στιγμή. Με τη σημερινή ψηφοφορία καλούμαστε να αποφασίσουμε ποιο ρόλο θέλουμε να διαδραματίσει η Ελλάδα στο κόσμο. Δεν πρόκειται μόνο για την οικονομία. Πρόκειται για μία θεμελιώδη επιλογή. Θέλουμε μια Ελλάδα ενεργειακά φοβική και εξαρτημένη ή μια Ελλάδα εξωστρεφή, γεωπολιτικά ισχυρή και ενεργειακά ασφαλή. Για τη κυβέρνηση της ΝΔ η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Επιλέγουμε μια Ελλάδα ισχυρή αυτάρκη και με αυτοπεποίθηση», κατέληξε ο κ. Παπασταύρου.

 

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

