Περιβάλλον

Υδατοπτώσεις που χάνονται και το παράδειγµα της Κύπρου

Ηλίας Σταματόπουλος
0

Οι καλοδεχούµενες  βροχές του χειµώνα  έπεσαν, το  θέµα της  λειψυδρίας έχει ξεχαστεί και  θα  µας απασχολήσει  το καλοκαίρι ακόµα πιο  έντονα  απ’ ό,τι  πέρυσι.

Η  παρατηρούµενη  έλλειψη  των  υδάτινων  πόρων  τα  τελευταία  χρόνια  στην  περιοχή  µας,  τόσο  στην  άρδευση  γεωργικών  εκτάσεων,  όσο  και  στην  ύδρευση  σε  κάποιες  περιοχές,  γίνεται  διαρκώς  οξύτερη  από  χρόνο  σε  χρόνο.  Στα  χρόνια  που  έρχονται  σίγουρο  είναι  ότι  θα  πολλαπλασιάζονται  τα  προβλήµατα.

Μέχρι  τώρα  βολευόµασταν  µε  τα  υπόγεια  ύδατα – ταµιευτήρες  κυρίως  από  τις  χιονοπτώσεις  του  χειµώνα.  Οι  ανάγκες  όµως  αυξήθηκαν,  δεκάδες  χιλιάδες  κλίνες  προστέθηκαν  από  τον  Τουρισµό,  νέες  καλλιέργειες,  όπως  το  αβοκάντο  µε  πολύ  µεγάλες  ανάγκες  σε  νερό  δηµιουργήθηκαν  και  το  πρόβληµα  προέκυψε,  χωρίς  να  έχει  ληφθεί  καµιά  µέριµνα.    

Κάποιοι  θα  πουν  η  κλιµατική  αλλαγή  φταίει  τι  θέλετε  να  κάνουµε.  Όπως  κάποτε  όταν  καίγονταν  εκτάσεις  και  άνθρωποι  αρµόδιοι  µας  έλεγαν,  φταίει  ο  στρατηγός  άνεµος.

Είναι  όµως  έτσι  τα  πράγµατα  φταίει  µόνο  η  κλιµατική  αλλαγή,  που  πράγµατι  έχουµε  χρονιές  µε  λιγότερες  βροχοπτώσεις,  ή  απότοµες  έντονες  βροχοπτώσεις  µε  πληµµυρικά  φαινόµενα,  που  συνοδεύονται  στην  συνέχεια  από  περιόδους  ανοµβρίας,  ή  φταίει  και  η  αδράνεια  µας.  Ας  δούµε  τι  συµβαίνει  στην  διπλανή  µας  µεγαλόνησο  Κύπρο.   

ΚΥΠΡΟΣ

Η  Κύπρος  τρίτο   µεγαλύτερο  νησί  της  Μεσογείου  είχε  πάντα  πρόβληµα  ανοµβρίας,  παρότι  παρήγαγε  εξαιρετικής  ποιότητας  εσπεριδοειδή  και  πατάτες.  Συγκεκριµένα  δέχεται  ετησίως  350-400mm   βροχής  στα  πεδινά  και  750-1000mm  στο  όρος  Τρόοδος .  Σήµερα  όµως  οι  αυξηµένες  ανάγκες  της  Κύπρου  προέρχονται  κυρίως  από  τον  αστικό  πληθυσµό  λόγω  της  ραγδαίας  αύξησης  του  και  από  τον  Τουρισµό,  µιας  και  το  νησί  δέχεται  κάθε  χρόνο  πάνω  από  4  εκατοµµύρια  τουρίστες.  Μεγάλα  ξενοδοχειακά  συγκροτήµατα  µε  πισίνες,  εκτάσεις  µε  γκαζόν  κλπ,  συν  τις  πολυάριθµες  βίλες  που  ανήκουν  σε  Ρώσους,  Βρετανούς,  Κινέζους .   

    Εκεί  δεν  είπαν  φταίει  ο  υπερτουρισµός  ή  η  κλιµατική  αλλαγή,  τι  να  κάνουµε.  Με  σωστό  προγραµµατισµό  δηµιούργησαν  ένα  δίκτυο  36 φραγµάτων  και  λιµνοδεξαµενών,  προκειµένου  στους  ταµιευτήρες  αυτούς  να  αξιοποιούν  τις  υπάρχουσες  βροχοπτώσεις  του  χειµώνα  και  να  αντιµετωπίζουν  το  πρόβληµα.  Οι  36  αυτοί  ταµιευτήρες  που  άρχισαν  να  κατασκευάζονται  από  την  δεκαετία  του  1980  έχουν  δυναµικότητα  από  32.000  Μ3  ο  µικρότερος,  µέχρι  115.000.000 Μ3  ο  µεγαλύτερος  στη  θέση  Κουρής  της  Λεµεσού.  Στην  συντριπτική  τους  δε  πλειοψηφία  κατασκευάστηκαν  όπως  και  ο  αυτοκινητόδροµος,  πριν  το  2004,  ήτοι  πριν  η  Κύπρος  γίνει  µέλος  της  ΕΕ.

ΚΡΗΤΗ

Η  περιοχή  µας  η  ∆υτική  Κρήτη,  δέχεται  αρκετά  µεγαλύτερο  ύψος  βροχοπτώσεων  750 mm  στα  πεδινά  όπως  το  Μάλεµε  και  2.100 mm  στις  ορεινές  περιοχές,  ήτοι  διπλάσιο  όγκο  βροχής  σε  σχέση  µε  την  Κύπρο,  συν  τις  χιονοπτώσεις  στον  µεγάλο  ορεινό  όγκο,  στα Λευκά  Όρη.  Ακόµα  και  οι  περιοχές  της  στεγνής  Ανατολικής  Κρήτης  µε  µέσο  όρο  τα  440mm  έχουν   περισσότερες  βροχές  από  την  Κύπρο.

Ο  µόνιµος  πληθυσµός  στο  Νοµό  Χανίων   150  χιλιάδες  σε  σχέση  µε  µε  τις  900  και  πλέον  χιλιάδες  που  ζουν  στο  ελεύθερο µέρος  της  Κύπρου  (1,4  εκατοµµύρια  ο  συνολικός  πληθυσµός της ).  Οι  δε  τουρίστες    πάνω  από  4  εκατοµµύρια  αφίξεις  στην  Κύπρο  το  2024,  σε  σχέση  µε  το  1,5  εκατοµµύριο  στο αεροδρόµιο  ∆ασκαλογιάννης  των  Χανίων το 2025.

Έγιναν  στις  δεκαετίες  2000  και  2010  κάποιες  προσπάθειες  στην  περιοχή  µας   µε  χρήµατα  και  της  ΕΕ,  για  κατασκευή  υδάτινων  ταµιευτήρων  µε  απογοητευτικά  αποτελέσµατα  όπως  πχ  το  φράγµα  Βαλσαµιώτη.  Έκτοτε  εγκαταλείψαµε  τις  προσπάθειες,  σαν  τον  απογοητευµένο  αθλητή,  ενώ  βλέπαµε  τι  έρχεται.

Ποιος  έφταιξε  ο  µελετητής,  ο  κατασκευαστής…,  στην  Ελλάδα  συνήθως  φταίει  µόνο  ο  Χατζηπετρής  απ  τα  τραγούδια  του  αείµνηστου  Κελαηδώνη.  Αν  δεν  υπάρχει  η  αναγκαία  εµπειρία  και  τεχνογνωσία,  ας  συµµετέχουν  στους  διαγωνισµούς  µόνο  µελετητές  και  κατασκευαστές,  που  αποδεδειγµένα  έχουν  ασχοληθεί  και  έχουν  εκτελέσει  µε  επιτυχία  τα  συγκεκριµένα  έργα  εδαφοµηχανικής  στην  Ελλάδα  ή  στο  εξωτερικό.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ο  προγραµµατισµός  δεν  είναι  το  δυνατό  µας  σηµείο.  Εδώ  η  Αθήνα  κινδυνεύει  να  ξεµείνει  από  νερό,  γιατί  στερεύει  ο  Μόρνος.  Ένα  έργο  που  κατασκευάστηκε  πριν  µισό  σχεδόν  αιώνα,  από  τον  γερο  Καραµανλή  και  έκτοτε  καµιά  µέριµνα  δεν  λήφθηκε.  Αλλά  ας  έλθουµε  στα  καθ ηµάς.  

Η  Πολιτεία  έχει  θεσπίσει  και  εισπράττει  µέσω  της  ΑΑ∆Ε  από  την  διαµονή  τουριστών  ένα  αξιόλογο  ποσό,  το  Τέλος  ανθεκτικότητας  στην  κλιµατική  κρίση.  Έχει  χρηµατοδοτηθεί  κάποιο  έργο  ή  σχεδιάζεται  η  χρηµατοδότηση  κάποιου,  από  το  εν  λόγω  ανταποδοτικό  τέλος   στον  Τόπο  µας,  ως  αντιστάθµισµα  από  την  τουριστική  επιβάρυνση?  Που  πηγαίνουν  τα  χρήµατα  αυτά. 

Περιµένουµε  να  ξεκινήσουν  άµεσα  οι  εργασίες  για  την  αποκατάσταση  του  Βαλσαµιώτη, αλλά  και  ο  προγραµµατισµός  για  την  κατασκευή  νέων  φραγµάτων  και  λιµνοδεξαµενών  όπως  στην  Κύπρο.  Επειδή  δε  οι  εδαφολογικές  µελέτες,  οι  προκηρύξεις  διαγωνισµών,  αλλά  κυρίως  η    εκτέλεση  ∆ηµόσιων  Έργων  µε  τις   ατέρµονες  παρατάσεις  που  συµβαίνουν  στην  χώρα  µας,  διαρκούν  χρόνια,  θα  πρέπει  άµεσα  να  µας  απασχολήσει  το  θέµα  προσβλέποντας  στις  επόµενες  δεκαετίες.  Ιδού  πεδίο  δράσης  των  Τοπικών  παραγόντων  που  ενδιαφέρονται  για  την  οικονοµική  ανάπτυξη  του  Τόπου.

*Ο Ηλίας Σταµατόπουλος είναι Οικονοµολόγος  MSc    

 

