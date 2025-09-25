menu
Οικονομία

Χρηματιστήριο Αθηνών: Κλείσιμο με πτώση 1,46%

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υποχωρεί προς τα επίπεδα των 2.030 μονάδων, εν μέσω πτωτικού κλίματος στις ευρωπαϊκές αγορές.

Η αγορά διόρθωσε μετά από πέντε ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης έχει σημειώσει συνολικά κέρδη 2,28%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.035,21 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,46%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.033,38 μονάδες (-1,55%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 373,49 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 162,96 εκατ. ευρώ αφορούσαν συναλλαγές σε πακέτα, ενώ διακινήθηκαν 63.829.294 μετοχές.

Πραγματοποιήθηκε placement στη μετοχή της Aktor μέσω δύο πακέτων συνολικά 10.383.723 μετοχών (το 5,09% της εταιρείας) με τη συνολική αξία της συναλλαγής να ανέρχεται στα 74,26 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,47%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 1,44%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Alpha Bank (+0,57%), των ΕΛΠΕ (+0,41%) και της Lamda Development (+0,26%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Jumbo (-4,53%), της ΕΥΔΑΠ (-3,25%), της Optima Bank (-3,10%), της Πειραιώς (-2,75%), της Σαράντης (-2,46%) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-2,45%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Aktor διακινώντας 24.826.543 και 11.213.163 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 88,01 εκατ. ευρώ και η Aktor με 81,47 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 28 μετοχές, 78 πτωτικά και 17 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Παϊρης (+4,17%) και Q&R (+3,08%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: ΑΔΜΗΕ (-7,98%) και Μαθιός Πυρίμαχα (-7,41%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:8,1900 +0,24%

ΚΥΠΡΟΥ:7,8600 -2,00%

METLEN:48,1800 -2,07%

OPTIMA:8,1200 -3,10%

ΤΙΤΑΝ: 34,6000 -1,98%

ALPHA BANK: 3,5500 +0,57%

AEGEAN AIRLINES: 13,6000 -0,44%

VIOHALCO: 7,2700 +0,28%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 22,3000 -2,45%

ΔΑΑ:10,0200 -0,69%

ΔΕΗ: 14,0500 -1,54%

COCA COLA HBC:41,4600 -0,10%

ΕΛΠΕ: 8,5300 +0,41%

ELVALHALCOR: 2,9300 -1,84%

ΕΘΝΙΚΗ: 12,1500 -0,98%

ΕΥΔΑΠ: 6,8500 -3,25%

EUROBANK: 3,2900 -2,32%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,8200 +0,26%

MOTOR OIL: 26,1800 -0,98%

JUMBO: 29,9400 -4,53%

ΟΛΠ:42,7500 -1,50%

ΟΠΑΠ: 20,0600 -0,69%

ΟΤΕ: 16,3900 -0,55%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,1400 -2,75%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 12,7000 -2,46%

 

