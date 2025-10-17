Χρηματιστήριο Αθηνών: Κλείσιμο με πτώση 1,30%

Με σημαντικές απώλειες, αλλά αρκετά υψηλότερα από τα χαμηλά τους, έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υποχωρεί κάτω από το «ψυχολογικό φράγμα» των 2.000 μονάδων.

Η εγχώρια αγορά επηρεάστηκε από την πτώση των ευρωπαϊκών αγορών, καθώς επανέρχονται οι ανησυχίες για την υγεία αμερικανικών περιφερειακών τραπεζών που πλήττουν τον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό κλάδο. Η προσπάθεια ανάκαμψης των δεικτών της Wall Street, στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης, περιόρισε σημαντικά τις αρχικές απώλειες, οι οποίες ξεπερνούσαν το 3,20%.

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές, ενώ σημαντικό στήριγμα στην αγορά έδωσε η Coca Cola HBC.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε σε αρνητικό έδαφος για πέμπτη συνεχή συνεδρίαση, στις 1.987,52 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 1.30%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.948,59 μονάδες (-3,24%).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε απώλειες σε ποσοστό 5,81%, από τις αρχές Οκτωβρίου υποχωρεί κατά 2,30%, ενώ από τις αρχές του 2025 ενισχύεται σε ποσοστό 35,24%.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς υποχώρησε κατά 1,236 δισ. ευρώ.

Η αξία των συναλλαγών κυμάνθηκε σε υψηλά επίπεδα και ανήλθε στα 445,09 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 73.004.677 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,47%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,35%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Coca Cola HBC (+3,09%), του ΔΑΑ (+1,97%), της Elvalhalcor (+1,69%) και του ΟΠΑΠ (+1,64%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Optima Βank (-4,86%), της Πειραιώς (-3,55%), της Alpha Bank (-3,33%), Eurobank (-2,83%), της Εθνικής (-2,56%) και της Lamda Development (-2,44%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 15.719.637 και 14.049.370 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 78,41 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 70,23 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 28 μετοχές, 86 πτωτικά και 13 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ελλάκτωρ (+13,74%) και Προοδευτική (+8,18%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (-7,54%) και Παϊρης (-6,38%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:8,2900 -1,07%

ΚΥΠΡΟΥ:7,6600 -1,79%

METLEN:42,5600 -0,19%

OPTIMA:8,2300 -4,86%

ΤΙΤΑΝ: 36,6000 -0,54%

ALPHA BANK: 3,3700 -3,33%

AEGEAN AIRLINES: 13,2400 -1,05%

VIOHALCO: 7,6400 -1,93%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 22,8000 -1,30%

ΔΑΑ:10,3400 +1,97%

ΔΕΗ: 14,2400 -1,32%

COCA COLA HBC:40,7200 +3,09%

ΕΛΠΕ: 7,9200 +0,19%

ELVALHALCOR: 3,0000 +1,69%

ΕΘΝΙΚΗ: 12,9600 -2,56%

ΕΥΔΑΠ: 6,3000 -0,79%

EUROBANK: 3,4010 -2,83%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,2000 -2,44%

MOTOR OIL: 24,8000 +1,22%

JUMBO: 26,8600 -1,03%

ΟΛΠ:42,9000 -2,28%

ΟΠΑΠ: 17,9700 +1,64%

ΟΤΕ: 15,6200 -0,70%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6,8920 -3,55%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,3200 +0,15%