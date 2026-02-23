Ξηλώθηκαν κολονάκια του ΒΟΑΚ από Πλατανιά έως Ταυρωνίτη! (video)

Ξηλώθηκαν στη διάρκεια της νύχτας πολλά κολονάκια του Βόρειου Οδικού Αξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) στο τμήμα από Ταυρωνίτη έως Πλατανιά, με αποτέλεσμα να βρίσκονται σκορπισμένα, μαζί με τις βίδες τους, παντού στο δρόμο, με σοβαρό κίνδυνο τροχαίου ατυχήματος!

Το ξήλωμα πιθανολογείται ότι προέρχεται από διερχόμενο αυτοκίνητο.

Οδηγοί με αναρτήσεις τους στα κοινωνικά δίκτυα προειδοποιούσαν για τον κίνδυνο που αντιμετώπισαν παροτρύνοντας άλλους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Στα σημεία έσπευσε η Αστυνομία που απομάκρυνε τα κολονάκια από το οδόστρωμα και το πρωί της Καθαράς Δευτέρας ενημέρωσε την εταιρεία η οποία έχει αναλάβει το έργο για να τα αποκαταστήσει.

Πράγματι, από το πρωί εργαζόμενοι στην εταιρεία τοποθετούν ξανά τα κολονάκια στα σημεία από τα οποία ξηλώθηκαν.

Εκπρόσωπος της εταιρείας μας είπε ότι η Αστυνομία «μας ενημέρωσε το πρωί ότι έφυγαν τα κολονάκια για να τα τοποθετήσουμε. Δεν ξέρουμε τι ώρα ακριβώς έγινε το περαστικό. Το πιθανότερο είναι ότι τα παρέσυρε οδηγός γιατί είδαμε από αγροτικό αυτοκίνητο πεσμένα εξαρτήματα».

«Αν ερχόταν (ο οδηγός) από απέναντι και γινόταν μετωπική τι θα γινόταν», διερωτήθηκε ο εκπρόσωπος της εταιρείας.