Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου, 2025
Τοπικά

Ξενοδόχοι προς Περιφερειάρχη Κρήτης: Ανάγκη για βελτίωση υποδομών

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Η ανάγκη για βελτίωση των υποδομών αναδείχτηκε σε συνάντηση του Περιφερειάρχη Κρήτης με την νέα διοίκηση του Συνδέσμου Ξενοδόχων Κρήτης.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το νέο διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου Ξενοδόχων Κρήτης με επικεφαλής τον Πρόεδρο Μανώλη Σταματάκη επισκέφθηκε την Τετάρτη τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη.
Στη συνάντηση έγινε ο απολογισμός της απερχόμενης τουριστικής περιόδου, που έχει θετικό πρόσημο, ενώ η διοίκηση των ξενοδόχων ενημέρωσε τον Περιφερειάρχη Κρήτης για τους στόχους της νέας τουριστικής περιόδου, την προβολή του νησιού στο εξωτερικό με την ουσιαστική συνδρομή της Περιφέρειας.

Μάλιστα ο πρόεδρος του συνδέσμου παρέδωσε στον Περιφερειάρχη Κρήτης αναλυτικό υπόμνημα με τα αιτήματα του κλάδου που αφορούν την βελτίωση των υποδομών και συγκεκριμένα την λειτουργία των υφιστάμενων αεροδρομίων, την υγεία, το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, τον νέο ΒΟΑΚ, τα λιμάνια, το πρόβλημα της λειψυδρίας και προτάσεις αντιμετώπισης, διάφορα οικονομικά θέματα κ.α.
Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης ευχαρίστησε την νέα διοίκηση του Συνδέσμου Ξενοδόχων Κρήτης για την επίσκεψη και ενημέρωση και ευχήθηκε καλή επιτυχία στο σημαντικό έργο που επιτελεί στην ανάπτυξη του τόπου και τις θέσεις εργασίας που διασφαλίζει με την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας για την προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων.
Από την πλευρά ο Πρόεδρος κ. Σταματάκης, ευχαρίστησε τον Σταύρο Αρναουτάκη για την σταθερή στήριξη και συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης για την συνεχή ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος του νησιού.
Στην συνάντηση συμμετείχαν επίσης: ο Νίκος Χαλκιαδάκης Α΄ Αντιπρόεδρος, Μανώλης Τσακαλάκης Β΄ Αντιπρόεδρος, Κυριάκος Παπαδάκης γενικός γραμματέας, Νίκος Κουμνάς ταμίας, Μιχάλης Χριστοφοράκης μέλος διοίκησης, Κώστας Παπαδάκης έφορος δημοσίων σχέσεων και Νίκος Φουντουλάκης διευθυντής του συνδέσμου.

