Ξενάγηση στα Ενετικά τείχη Ηρακλείου για φοιτητές Erasmus

Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025, οι φοιτητές Erasmus του Πανεπιστημίου Κρήτης συμμετείχαν σε μια περιήγηση στα Ενετικά Τείχη του Ηρακλείου, ένα από τα πιο εμβληματικά ιστορικά μνημεία της πόλης.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Κρήτης «η δράση έδωσε στους φοιτητές τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά την πολιτιστική κληρονομιά του Ηρακλείου, περπατώντας κατά μήκος των εντυπωσιακών οχυρώσεων — των μεγαλύτερων της Ανατολικής Μεσογείου. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης, ενημερώθηκαν για την πλούσια ιστορία της πόλης και την αντοχή της κατά την εικοσαετή Πολιορκία του Χάνδακα (1648–1669), τη μεγαλύτερη σε διάρκεια πολιορκία στην ιστορία.

Πέρα από το ιστορικό ενδιαφέρον, οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν στοιχεία της τοπικής χλωρίδας και του φυσικού περιβάλλοντος που αναπτύσσεται γύρω από τα τείχη, αλλά και να ανταλλάξουν εμπειρίες, να γνωριστούν καλύτερα και να δημιουργήσουν όμορφες αναμνήσεις.

Το Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης ευχαριστεί θερμά την κυρία Κάλλια Νικολιδάκη για την ενδιαφέρουσα και ουσιαστική ξενάγηση.

Η δράση εντάσσεται στις συνεχιζόμενες προσπάθειες του Πανεπιστημίου Κρήτης να προσφέρει στους φοιτητές Erasmus αυθεντικές εμπειρίες γνωριμίας με τον πολιτισμό και την ιστορία της Κρήτης, ενισχύοντας τους δεσμούς τους με την τοπική κοινότητα και το Πανεπιστήμιο»