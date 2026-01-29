Ξεκινούν οι εκδηλώσεις για το Χανιώτικο Καρναβάλι

Ξεκινάνε αυτή την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου οι εκδηλώσεις για το 34ο Χανιώτικο Καρναβάλι 2026 με το αποκριάτικο πάρτι που θα πραγματοποιηθεί στις 17:00 μ.μ. στην πλατεία του Αγίου Νεκταρίου στην Κάτω Σούδα με τους Freaktones να δίνουν τον μουσικό τόνο στην εκδήλωση.

«Το καρναβάλι των Χανίων είναι για άλλη μια χρονιά εδώ, στη Σούδα, εκεί που παραδοσιακά το γιορτάζουμε. Ένα καρναβάλι το οποίο προσπαθούμε να το φέρνουμε ακόμα πιο κοντά στα παιδιά, βασισμένο στις δικές τους ανάγκες, αλλά και στις δικές τους απαιτήσεις. Ένα καρναβάλι το οποίο φιλοξενεί ομάδες από σχολεία, από κοινότητες αλλά και ομάδες φίλων που θέλουν να διασκεδάσουν με έναν ξεχωριστό τρόπο», σημείωσε ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού Γιάννης Γιαννακάκης σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν την Πέμπτη οι διοργανωτές των εκδηλώσεων, ενώ τόνισε ότι οι εγγραφές ομάδων για τη μεγάλη παρέλαση – η οποία φέτος θα καλύψει ένα μικρότερο κομμάτι της Κάτω Σούδας – συνεχίζονται.

Εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης ο Μανώλης Φραγκάκης έκανε λόγο για ένα καρναβάλι που κάθε χρόνο αναβαθμίζεται και συμμετέχει περισσότερος κόσμος.

Ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Χανιώτικου Καρναβαλιού, Μανώλης Κελαϊδής, τόνισε ότι το φετινό καρναβάλι περιλαμβάνει τρεις κεντρικές εκδηλώσεις:

– Η πρώτη εκδήλωση είναι το αποκριάτικο πάρτι στην πλατεία του Αγίου Νεκταρίου στην Κάτω Σούδα, την 1η Φεβρουαρίου στις 17:00 το απόγευμα, μαζί με τους Freaktones.

– Η δεύτερη εκδήλωση, στις 8 Φεβρουαρίου, είναι η τελετή έναρξης του 34ου Χανιώτικου Καρναβαλιού, στην πλατεία της Σούδας, με την παρουσίαση όλων των ομάδων, τις στολές τους κ.λπ. Σε περίπτωση κακοκαιρίας η εκδήλωση θα μεταφερθεί στο κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο της Σούδας, ενώ μετά την παρουσίαση των ομάδων θα ακολουθήσει συναυλία, με τον Αναστάση Ράμμο.

– Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν στις 15 Φεβρουαρίου, στις 15:00 το μεσημέρι, με την παρέλαση του καρναβαλιού στην πλατεία της Σούδας, την οποία θα παρουσιάσουν οι Έλενα Κλεμλίδου και Κώστας Κακαβελάκης και θα πλαισιώσουν μουσικά οι DJ Μιχάλης V, Giorge Violakis και Stathis Koutatzis.

Καταλήγοντας ο κ. Κελαϊδής ευχαρίστησε όλους τους εθελοντές, τους χορηγούς, την Ένωση Καταστηματαρχών Σούδας και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σούδας καθώς και τους συνδιοργανωτές του καρναβαλιού.

Η ειδική συνεργάτις του δημάρχου Χανίων Άννα Νεμπαυλάκη κάλεσε τα σχολεία «να αφήσουν ελεύθερη τη φαντασία τους και να εμπνευστούν από το χορό, τη μουσική, το ρυθμό και τη σωματική έκφραση» των καρναβαλικών εκδηλώσεων, ενώ απεύθυνε κάλεσμα συμμετοχής και στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Move it now, ας κινηθούμε τώρα», όπου μαθητές και εκπαιδευτικοί μπορούν να δημιουργήσουν ομάδες που σχετίζονται με το περπάτημα, το ποδήλατο, την οδική ασφάλεια και την ήπια μετακίνηση.

Ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Σούδας Ηλίας Φραγκιαδάκης μέχρι στιγμής έχουν δηλώσει συμμετοχή πάνω από 25 ομάδες, που μεταφράζονται σε πάνω από 2000 άτομα που θα συμμετέχουν στις εκδηλώσεις στη Σούδα. Τόνισε δε ότι για λόγους ασφαλείας όσοι συμμετέχουν στην παρέλαση και κατά τη διάρκεια αυτής, απαγορεύεται να καταναλώνουν αλκοόλ, όπως και οι οδηγοί και συνοδηγοί σε αμάξια έως ότου ολοκληρωθεί η παρέλαση.

Ανέφερε ακόμα ότι όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στα τηλέφωνα: 6946644529 και 6934839490 έως και τις 7 Φεβρουαρίου.

Πληροφορίες για το χανιώτικο καρναβάλι μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

– instagram: Chaniotiko Karnavali

– Facebook: Χανιώτικο Καρναβάλι στη Σούδα (NEW)

– Στην ιστοσελίδα: chaniacarnival