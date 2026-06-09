«Ξεκινώ Επιχειρηµατικά» πρόγραμμα για νέους επιχειρηματίες

“Ανάσα” σε νέους πτυχιούχους που επιθυµούν να ξεκινήσουν επιχειρηµατική δραστηριότητα δίνει το πρόγραµµα «Ξεκινώ Επιχειρηµατικά» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, ύψους 70 εκατ. ευρώ µε την επιδότηση να ανέρχεται στο 100% για όλα τα επιχειρηµατικά σχέδια.

Όπως τονίστηκε σε ενηµερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση της δράσης του Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027»: «Ξεκινώ Επιχειρηµατικά», που πραγµατοποιήθηκε χθες στο Επιµελητήριο Χανίων από την Αναπτυξιακή Κρήτης, εταίρο του Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (ΕΦΕΠΑΕ), σε συνεργασία µε το Επιµελητήριο Χανίων, η εν λόγω δράση έχει ως στόχο την ενεργοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου µέσω της ενδυνάµωσης της αυτοαπασχόλησης και της ανάπτυξης νέων επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών.

Σκοπός, όπως επεσήµανε µιλώντας στα «Χανιώτικα Νέα» η κα Αννα Χατζάκη, υπεύθυνη της δράσης, είναι η υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης για την ίδρυση και λειτουργία επιχειρηµατικής δραστηριότητας, µε στόχο την ενίσχυση τόσο της αυτοαπασχόλησης όσο και την ενίσχυση της απασχόλησης µε τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Ειδικότερα, οι δικαιούχοι εντάσσονται στο πρόγραµµα είτε ως ατοµικοί επιχειρηµατίες -επιτηδευµατίες (ατοµικές επιχειρήσεις), είτε συστήνοντας µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις, στις οποίες συµµετέχουν ως εταίροι/ωφελούµενοι.

Επιχορηγούνται δε υπό σύσταση και νέες επιχειρήσεις για τη λειτουργία τους, για διάστηµα έως 18 µήνες. Ο µέγιστος προϋπολογισµός είναι 13.000 ευρώ για ατοµική επιχείρηση (κατ’ αποκοπή ποσό) και 21.000 ευρώ για Εταιρικό / Πολυµετοχικό σχήµα (κατ’ αποκοπή ποσό). Επιπρόσθετα, µοναδιαίο κόστος 15.000 ευρώ ανά ετήσια µονάδα εργασίας για τη δηµιουργία νέας θέσης εργασίας.

Οι δικαιούχοι οφείλουν να έχουν αποκτήσει το πρώτο τους πτυχίο από ίδρυµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µετά την 1η Ιανουαρίου 2016.

Στην περίπτωση υπό σύσταση επιχείρησης επιλέξιµες είναι οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν µετά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης και όχι πέραν των 365 ηµερών από την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής κοινοποίησης της οριστικής έγκρισης της αίτησης χρηµατοδότησης.

Στην περίπτωση νεοσύστατης επιχείρησης, πρέπει να έχει πραγµατοποιηθεί έναρξη της επιχείρησης από την 01.01.2025 (ηµεροµηνία έναρξης στην ΑΑ∆Ε) έως και την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης στη δράση.

Η διάρκεια της επιχείρησης πρέπει να αφορά συνεχόµενη επαληθευµένη λειτουργία δώδεκα ή δεκαοκτώ µηνών, από την ηµεροµηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης.

Σε διαφορετική περίπτωση ανακαλείται και επιστρέφεται τυχόν ληφθείσα δηµόσια χρηµατοδότηση.

Η αίτηση χρηµατοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά µέσω του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος ∆ιαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ στην διεύθυνση https://app.opske.gr/). Η περίοδος υποβολής λήγει στις 30 Ιουνίου 2026.

Σηµειώνεται ότι η δράση συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο+ (ΕΚΤ+) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.