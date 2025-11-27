menu
Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου, 2025
Ελλάδα

Ξεκίνησε στο ΜΟΔ Γιαννιτσών η δίκη για το δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής

Σε συναισθηματικά φορτισμένο κλίμα ξεκίνησε το πρωί στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών η δίκη για το δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής, όπου πέρσι τον Αύγουστο, έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος. Στο εδώλιο του δικαστηρίου κάθονται τέσσερα άτομα και συγκεκριμένα ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ, η σύζυγός του (ως συνδιαχειρίστρια της επιχείρησης), ο χειριστής του μοιραίου παιχνιδιού με την ονομασία «crazy dance» και ο μηχανολόγος – μηχανικός, που είχε προσκομίσει πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας του μηχανήματος-παιχνιδιού.

Κατά την πρώτη μέρα της αποδεικτικής διαδικασίας κατέθεσαν οι γονείς και ο 17χρονος αδελφός του θύματος. Ο τελευταίος, μάλιστα, καθόταν δίπλα στον 19χρονο στο φονικό παιχνίδι. Φορώντας μπλούζα με την φωτογραφία του αδελφού του, ο 17χρονος περιέγραψε καρέ – καρέ πώς συνέβη το δυστύχημα. Ανέφερε ότι η ταχύτητα τού crazy dance αρχικά ήταν αργή αλλά στη συνέχεια αυξήθηκε πολύ. «Είπα “Γιάννη δεν αντέχω άλλο”. Σφιγγόμουν», κατέθεσε, προσθέτοντας ότι στη συνέχεια άκουσε ένα “κρακ” κι ένιωσε το κάθισμα να φεύγει. «Μετά άκουσα έναν πιο δυνατό τριγμό και κατάλαβα ότι ο αδερφός μου έφυγε από το κάθισμα», είπε ο μάρτυρας και συμπλήρωσε: «Προσπάθησε να κρατηθεί από την μπλούζα και το τσαντάκι μου, αλλά σκίστηκαν. Εγώ κρατήθηκα από την μπάρα. Πήγα να δω τον αδελφό μου που ήταν διαλυμένος».

Νωρίτερα ανέβηκε πρώτη στο βήμα του μάρτυρα η μητέρα του 19χρονου που έβλεπε με τον μικρότερο γιο της να εξελίσσεται το τραγικό συμβάν. Κατά την εξέτασή της από το δικαστήριο αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην ταχύτητα με την οποία πήγαινε το παιχνίδι. «Ξαφνικά πήγαινε τόσο γρήγορα που δε διέκρινα τα πρόσωπα των παιδιών», είπε, ενώ κατέθεσε πως κάλεσε τον κατηγορούμενο χειριστή να κόψει ταχύτητα αλλά εκείνος “απάντησε” με νόημα πως ήξερε τι έκανε.

Τρίτος μάρτυρας εξετάστηκε ο πατέρας του αγοριού, ο οποίος κατά την πολύωρη κατάθεσή του έκανε λόγο για «σάπια λουνα-πάρκ», όχι μόνο στην περίπτωση της Χαλκιδικής αλλά πανελλαδικά. «Πρόκειται για ένα πανελλαδικό παρεάκι που βγάζει λεφτά με τη συμμετοχή εκπροσώπων τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιοκτητών των λούνα παρκ αλλά και μηχανικών. Το παιδί μου χάθηκε και χιλιάδες άλλα κινδύνευσαν», τόνισε και πρόσθεσε ότι δεν είναι τυχαίο ότι μέσα σε 15 μήνες έχουν μαζέψει όλα τα λούνα παρκ. «Το παιδί μας δε θα γυρίσει, όμως, θέλω να βοηθήσω τη δικαιοσύνη να φτάσει σε ασφαλή συμπεράσματα», συμπλήρωσε ο ίδιος και αναφέρθηκε στην προσωπική έρευνα που έκανε μετά το δυστύχημα.

Η δίκη διεκόπη για τις 8 Δεκεμβρίου οπότε θα επαναληφθεί με την εξέταση μαρτύρων (γνωστοποιήθηκε μία ακόμη δικάσιμος για τις 11/12).

Οι παραπάνω τέσσερις κατηγορούμενοι διώκονται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, από κοινού, ή απλή συνέργεια στην πράξη αυτή. Ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ παραμένει προσωρινά κρατούμενος, ενώ οι υπόλοιποι τρεις είναι ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Για την ίδια υπόθεση σχηματίστηκε δεύτερη δικογραφία για παράβαση καθήκοντος, πλημμέλημα για το οποίο κατηγορείται, μεταξύ άλλων, η έκπτωτη δήμαρχος Κασσάνδρας Αναστασία Χαλκιά. Η δίκη αυτή αναβλήθηκε για τον Δεκέμβριο του 2026.

