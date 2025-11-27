Ξεκίνησε η κάθοδος των µετακινούµενων κτηνοτρόφων για τα χειµαδιά

«Να πέσω να κοιµηθώ του Άϊ Γιωργιού και να ξυπνήσω του Άϊ ∆ηµητριού»… µια θεσσαλική έκφραση που αναφέρεται στη µετακίνηση των κοπαδιών από τα ορεινά στα πεδινά χειµαδιά.

Οι µετακινούµενοι κτηνοτρόφοι, πριν την εορτή του Αγίου ∆ηµητρίου του Μεγαλοµάρτυρος & Μυροβλύτου – 26 Οκτωβρίου, ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες και τις ηµέρες που αρχίζουν να γεννούν τα πρόβατα, ξεκινούν από τα ορεινά βοσκοτόπια, (που είναι και η µόνιµη κατοικία των Βλάχων), για τα χειµαδιά.

Το ίδιο έκαναν και οι Σαρακατσάνοι κτηνοτρόφοι, που µιλούσαν µόνο Ελληνικά (δεν είναι δίγλωσσοι όπως οι Βλάχοι), και παλαιότερα, ήταν σκηνίτες, δεν είχαν δηλαδή µόνιµη κατοικία.

Οι Σαρακατσάνοι νοµάδες, είχαν συνήθως πρόβατα, ενώ οι Βλάχοι, πρόβατα, γίδια και γελάδια.

∆εν έλειπαν φυσικά οι ποιµενικοί σκύλοι, τα υποζύγια (γαϊδούρια, άλογα, ηµίονοι – µουλάρια) και οι κότες.

Μέχρι τη δεκαετία του ΄70, η µετακίνηση των κοπαδιών γινόταν µε τα πόδια, και διαρκούσε κάποιες φορές και ένα µήνα.

Τα τελευταία χρόνια και ειδικότερα φέτος (2025 ), λόγω της ευλογιάς – ζωονόσος, που έχει «αποδεκατίσει» πολλά κοπάδια προβάτων, η µετακίνηση γίνεται µε ειδικά διαµορφωµένα φορτηγά οχήµατα και διαρκεί µερικές ώρες.

Το 2025 δεν ανέβηκαν όλοι οι µετακινούµενοι κτηνοτρόφοι (µε πρόβατα και κατσίκια – γίδια) στους ορεινούς βοσκότοπους, καθώς δεν εκδόθηκαν Άδειες Μετακίνησης (ανάλογα µε τις οριοθετηµένες ζώνες Προστασίας και Επιτήρησης) από τις ∆ιευθύνσεις Κτηνιατρικής, λόγω της ευλογιάς.

Για τη νοµαδική (µετακινούµενη) κτηνοτροφία και την ποιµενική ζωή υπάρχει σπουδαία ελληνική βιβλιογραφία, όπως του Σαρακατσάνου Θεσσαλού πρ. Κοινοβουλευτικού κ. Νίκου Κατσαρού, του Ηπειρώτη Φιλόλογου κ. Νίκου Β. Καρατζένη, του επίσης Ηπειρώτη εκπαιδευτικού κ. Θεοδώρου Μ. Γιαννακού, του Αιτωλού λόγιου, κ. Βασίλη Λαµνάτου κ.ά.

Σε κάποια µέρη της Θεσσαλίας, «δεν πρόλαβε» να φτάσει η ευλογιά, καθώς κοπάδια µε πρόβατα και κατσίκια πνίγηκαν στο νερό, κατά την εξέλιξη της κακοκαιρίας Daniel, τον Σεπτέµβριο του 2023.

Στη συνέχεια ορισµένοι κτηνοτρόφοι αποκατέστησαν τις σταβλικές τους εγκαταστάσεις, οι οποίες όµως είναι ακόµη άδειες, χωρίς ζώα, καθώς δεν αντικαταστάθηκε ποτέ το ζωικό τους κεφάλαιο!

Χαρακτηριστικό παράδειγµα, είναι η Τοπική Κοινότητα Αστρίτσας (∆ήµος Παλαµά) Καρδίτσας, που πνίγηκαν δύο, από τα τρία κοπάδια µε πρόβατα και οι κτηνοτρόφοι βιώνουν την απόλυτη, καταστροφή… δεν µπορούν να καλύψουν, ούτε τις καθηµερινές τους ανάγκες!

Καλή στράτα, στους Μετακινούµενους κτηνοτρόφους και ο Θεός να τους προστατεύει, από κάθε «κακό»!