Ξεκίνησε η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα – «Ουρές» οχημάτων στα διόδια της Ελευσίνας

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το κύμα επιστροφής των εκδρομέων του Πάσχα προς το λεκανοπέδιο, με την κίνηση στις εθνικές οδούς να αυξάνεται σταδιακά από το πρωί της Δευτέρας.

Όπως μεταδίδει το cnn.gr, ήδη στα διόδια της Ελευσίνας έχουν σχηματιστεί οι πρώτες ουρές οχημάτων, με τους οδηγούς να έρχονται αντιμέτωποι με χαμηλές ταχύτητες και καθυστερήσεις, ενώ το σκηνικό της μαζικής επανόδου αναμένεται να γίνει ακόμη εντονότερο μετά τις μεσημβρινές ώρες.

Αναλυτικά, ουρές οχημάτων έχουν δημιουργηθεί στα διόδια της Ελευσίνας, αλλά και νωρίτερα στο ρεύμα προς Αθήνα από Κόρινθο, καθώς οι εκδρομείς που επέλεξαν να ταξιδέψουν οδικώς, έχουν ξεκινήσει να επιστρέφουν στο λεκανοπέδιο.

Η κυκλοφορία διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες, ενώ καταγράφονται ήδη καθυστερήσεις με την κατάσταση να είναι επιβαρυμένη. Μετά τα διόδια, προς το παρόν δεν σημειώνονται καθυστερήσεις, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Σημειώνεται μάλιστα πως αρκετοί ήταν εκείνοι που ταξίδεψαν χθες.

Πόσα οχήματα πέρασα από τα διόδια Ελευσίνας και Αφιδνών
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τροχαίας από τις έξι το πρωί της Κυριακής του Πάσχα έως και την ίδια ώρα σήμερα Δευτέρα, περίπου 33.000 οχήματα επέστρεψαν από την Κόρινθο μέσω των διοδιών της Ελευσίνας, ενώ περισσότερα από 28.000 οχήματα επέστρεψαν από τη Λαμία μέσω των διοδίων Αφιδνών.

Όσο περνούν οι ώρες αναμένεται η κίνηση να γίνει εντονότερη.

Αυξάνεται σταδιακά η κίνηση στα ΚΤΕΛ Κηφισού
Στα ΚΤΕΛ Κηφισού η εικόνα είναι διττή, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουν αφιχθεί αρκετά λεωφορεία, με όσα έχουν επιστρέψει να είναι από τη Μεσσηνία.

Το σκηνικό αυτό αναμένεται να αλλάξει μετά τις μεσημβρινές ώρες, καθώς όλο και περισσότεροι εκδρομείς αναμένεται να πάρουν τον δρόμο της επιστροφής.

 

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

