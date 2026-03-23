Ξεκίνησε η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Ξεκίνησε στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, η αίθουσα του συνεδριακού κέντρου όπου θα διεξαχθεί η δίκη έχει γεμίσει με συγγενείς θυμάτων, δικηγόρους αλλά και εκπροσώπους του Τύπου ενώ αναμένεται σε λίγο και η εμφάνιση των κατηγορουμένων.

Οι συγγενείς των θυμάτων κάθονται στις πρώτες θέσεις του ακροατηρίου.

Στον χώρο όπου διεξάγεται η δίκη έφτασαν σταδιακά από νωρίς το πρωί συγγενείς των θυμάτων, εκφράζοντας την αγωνία και την προσδοκία τους για την απόδοση δικαιοσύνης. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων, Παύλος Ασλανίδης, μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι πρόκειται για μια ιστορική δίκη, ενώ ευχαρίστησε τους πολίτες που διαδηλώνουν σήμερα έξω από τα δικαστήρια και συμπαραστέκονται στις οικογένειες, διεκδικώντας, όπως είπε, να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Τουλάχιστον τρεις διμοιρίες έχουν σταθμεύσει κοντά στο Συνεδριακό Κέντρο όπου θα διεξαχθεί η δίκη, ενώ πολυάριθμη είναι και η παρουσία εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης. Στο μεταξύ, κόσμος συγκεντρώνεται από το πρωί στον χώρο του ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ στη Λάρισα συμμετέχοντας σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας.

Εργατικά σωματεία, φοιτητικοί σύλλογοι, πολιτικές και κοινωνικές οργανώσεις αλλά και πολίτες συγκεντρώνονται στο σημείο, ενώ έχουν αναρτήσει πανό με συνθήματα για δικαιοσύνη και ασφαλείς μεταφορές.

Ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας θα βρεθούν 36 κατηγορούμενοι, με τους 33 εξ αυτών να παραπέμπονται σε βαθμό κακουργήματος.

Πρόκειται για στελέχη οργανισμών από όλο το φάσμα λειτουργίας του ελληνικού σιδηροδρόμου όπως ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, ΡΑΣ, με τα αδικήματα να είναι το κακούργημα της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις, από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για ανθρώπους, η οποία πράξη είχε ως αποτέλεσμα: α) τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, β) τη βαριά σωματική βλάβη περισσότερων ανθρώπων και γ) τη σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, τελεσθείσα και κατ’ εξακολούθηση και από κοινού και τα πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια απο υπόχρεο κατα συρροή, της απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατα συρροή και της παράβασης καθήκοντος.

Μεταξύ των κατηγορουμένων, είναι πρώην πρόεδροι και διοικητικά στελέχη του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, της ΡΑΣ και της Hellenic Train, υπάλληλοι του Σιδηροδρομικού Σταθμού Λάρισας και υπηρεσιακά στελέχη του υπουργείου Μεταφορών.
Συνολικά οι μάρτυρες ξεπερνούν τους 350, με τουλάχιστον 230 όπως συγγενείς θυμάτων, επιζώντες, Δικηγορικούς Συλλόγους και Σωματεία να παρίστανται προς υποστήριξη της κατηγορίας. Να σημειωθεί πως όλο το υλικό της δικογραφίας μεταφέρθηκε την Παρασκευή από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας στο Συνεδριακό Κέντρο.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Εφετείου Λάρισας προς τον Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας, η προσέλευση στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο συγκρότημα, θα είναι δυνατή κατά τις ημέρες διεξαγωγής της δίκης από τις 8 το πρωί.

 

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

