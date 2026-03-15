Ξεκίνησε η ανάρτηση των εκκαθαριστικών για τον ΕΝΦΙΑ

Σημαντικές αλλαγές στο φορολογικό τοπίο θα διαπιστώσουν φέτος εκατομμύρια πολίτες, καθώς μέσω των νέων εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ που αναρτώνται σήμερα αλλά και των φορολογικών δηλώσεων Ε1, η υποβολή των οποίων ξεκινά αύριο, ενεργοποιείται ένα πακέτο μόνιμων φορολογικών ελαφρύνσεων.

Όπως μεταδίδει το ertnews.gr, oι παρεμβάσεις αφορούν ιδιοκτήτες ακινήτων, μισθωτούς, οικογένειες και ελεύθερους επαγγελματίες και στοχεύουν στη μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων που σχετίζονται με την ακίνητη περιουσία, τα τεκμήρια διαβίωσης και το ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα.

Μείωση ΕΝΦΙΑ έως 50% για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς

Η ανάρτηση των εκκαθαριστικών για περίπου 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων ολοκληρώνεται τις επόμενες ημέρες μέσω της πλατφόρμας ΑΑΔΕ και της υπηρεσίας myAADE.

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά περίπου 13.000 μικρούς οικισμούς σε όλη τη χώρα. Για κύριες κατοικίες σε περιοχές με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους –ή έως 1.700 κατοίκους σε Έβρο, Δυτική Μακεδονία και άλλες παραμεθόριες περιοχές– ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται κατά 50%.

Το μέτρο καλύπτει περισσότερα από 1 εκατομμύριο ακίνητα με αντικειμενική αξία έως 400.000 ευρώ. Παράλληλα, το 2026 θα είναι η τελευταία χρονιά επιβολής του φόρου για τα συγκεκριμένα ακίνητα, καθώς από το 2027 προβλέπεται η πλήρης κατάργησή του.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

