Ξεκίνησε χθες η πρώτη δίκη με κατηγορούμενο τον ανατραπέντα πρόεδρο της Συρίας

Χθες, Κυριακή, ξεκίνησε η δίκη του ανατραπέντα προέδρου της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ και άλλων προσωπικοτήτων του περιβάλλοντός του σε συριακό δικαστήριο με παρόντα έναν από τους κατηγορούμενους.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ο Μπασάρ αλ Άσαντ και ο αδελφός του Μάχερ, οι οποίοι διέφυγαν από τη Συρία μετά την ανατροπή του καθεστώτος τους τον Δεκέμβριο του 2024, θα δικαστούν ερήμην, αλλά ένα μέλος της οικογένειάς τους, ο Άτεφ Νατζίμπ, παρουσιάστηκε στο δικαστήριο με χειροπέδες.

Οι κατηγορούμενοι δικάζονται κυρίως για ωμότητες που διαπράχθηκαν στη διάρκεια του εμφύλιου πολέμου στη Συρία, ο οποίος ξέσπασε τον Μάρτιο του 2011 από την καταστολή φιλοδημοκρατικών διαδηλώσεων.

«Σήμερα ξεκινάμε τις πρώτες δίκες στο πλαίσιο της μεταβατικής δικαιοσύνης στη Συρία», δήλωσε ο δικαστής Φακρ αλ Ντιν αλ Αριάν κατά την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας.

«Αφορά έναν κατηγορούμενο που βρίσκεται υπό κράτηση, ο οποίος βρίσκεται στο εδώλιο, καθώς και κατηγορούμενους που διαφεύγουν της δικαιοσύνης», διευκρίνισε.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 10 Μαΐου.

Πέντε δεκαετίες διακυβέρνησης

Δικαστική πηγή, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της, δήλωσε στο AFP ότι η χθεσινή ακροαματική διαδικασία ήταν προοίμιο για την εξέταση των υποθέσεων του Μπασάρ αλ Άσαντ, του αδελφού του και άλλων προσωπικοτήτων όπως ο Νατζίμπ.

Ο Νατζίμπ, εξάδελφος του Μπασάρ αλ Άσαντ, συνελήφθη τον Ιανουάριο του 2025. Είναι πρώην επικεφαλής της πολιτικής ασφάλειας της Ντεράα, πόλης από την οποία ξεκίνησε το 2011 η εξέγερση κατά του Σύρου προέδρου. Κατηγορείται ότι διεξήγαγε εκεί ευρεία εκστρατεία καταστολής και συλλήψεων.

Η ανατροπή και η φυγή του Μπασάρ αλ Άσαντ στη Μόσχα έβαλε τέλος σε περισσότερες από πέντε δεκαετίες διακυβέρνησης της Συρίας από την οικογένειά του.

Σύμφωνα με δικαστική πηγή, και άλλες σημαντικές προσωπικότητες της διακυβέρνησης Άσαντ αναμένεται να δικαστούν, ανάμεσά τους ο Ουασίμ αλ Άσαντ, ένας άλλος εξάδελφος του ανατραπέντα προέδρου. Κατηγορούμενος είναι και ο Αμζάντ Γιούσεφ, βασικός ύποπτος για μια σφαγή που διαπράχθηκε το 2013 ο οποίος συνελήφθη αυτή την εβδομάδα, όπως και «πιλότοι που συμμετείχαν στον βομβαρδισμό συριακών πόλεων».

Από τον πόλεμο, που μαινόταν στη χώρα επί 13 χρόνια, σκοτώθηκαν περισσότεροι από μισό εκατομμύριο άνθρωποι.

Οι συριακές δυνάμεις βομβάρδισαν πολλές περιοχές που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο των ανταρτών, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξαφανίστηκαν, κυρίως κρατούμενοι σε φυλακές.

Μετά την άνοδό τους στην εξουσία οι νέες αρχές της Συρίας έχουν συλλάβει πολλούς πρώην αξιωματούχους και έχουν υποσχεθεί ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη για τα εγκλήματα του προηγούμενου καθεστώτος.