Ξεκίνησαν οι επισκευές στο αεροπλανοφόρο «Ford»

Για συντήρηση και επισκευές στην Βάση της Σούδας βρίσκεται το αεροπλανοφόρο «Gerald R. Ford» όπως αναφέρει σε ενημέρωσή σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης οι «Ναυτικές Δυνάμεις ΗΠΑ Ευρώπη-Αφρική / 6ος Στόλος των ΗΠΑ».

Όπως αναφέρει αναλυτικά η σχετική ενημέρωση «Το USS Gerald R. Ford (CVN 78) έφτασε στη Ναυτική Βάση Υποστήριξης του Κόλπου Σούδας στις 23 Μαρτίου 2026, για συντήρηση και επισκευές μετά την αποστολή του στην Ερυθρά Θάλασσα. Το αεροπλανοφόρο παραμένει πλήρως επιχειρησιακό.

Η επίσκεψη στο λιμάνι επιτρέπει στο πλοίο να υποβληθεί σε αποτελεσματική αξιολόγηση, επισκευές και ανεφοδιασμό. Η Ομάδα Κρούσης Αεροπλανοφόρων Gerald R. Ford συνεχίζει την αποστολή της στο εξωτερικό.

• Η Φωτογραφία αναρτήθηκε στην επίσημη σελίδα του Facebook του «U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet»