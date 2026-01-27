Ξεκινά το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι ‘26

menu
Η μεγάλη στιγμή της Κρήτης πλησιάζει! Όλα είναι έτοιμα για το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι ’26 και η εκκίνηση αναμένεται να είναι εντυπωσιακή, προμηνύοντας μια φαντασμαγορική συνέχεια!
Με κεντρικό μήνυμα «Γίνε, ζήσε, ντύσου Ο,ΤΙ ΟΝΕΙΡΕΥΕΣΑΙ» οι εκδηλώσεις ξεκινούν και το Ρέθυμνο σαν μια ανοιχτή αγκαλιά περιμένει να υποδεχτεί τους επισκέπτες και τους συμμετέχοντες, χωρίς διακρίσεις και προκαταλήψεις, για να εκφραστούν ελεύθερα και να ζήσουν όπως ονειρεύονται, διαμορφώνοντας ταυτόχρονα όλοι μαζί αυτό το συλλογικό και μαγικά ονειρικό περιβάλλον.
Το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι σας προσκαλεί κοντά του για αξέχαστες στιγμές ξεγνοιασιάς απολαμβάνοντας μουσική, χορό, θεατρικά δρώμενα, εκθέσεις, τέχνες. Με βασικό άξονα τη δημιουργική έκφραση και σε ένα πλαίσιο συμπερίληψης και αποδοχής κάθε συνανθρώπου μας, θα δημιουργήσουμε ένα συλλογικό όνειρο, καθώς μόνο σε αυτό όλοι εκφραζόμαστε ελεύθερα και συμμετέχουμε ισότιμα.
Το πρώτο τριήμερο περιλαμβάνει μία μεγάλη Έκθεση Κοστουμιών με τις φετινές στολές όλων των ομάδων, την παρουσίαση της θεματικής του 2026 από όπου θα επιλεγεί η βασίλισσα του Καρναβαλιού με ψηφοφορία μέσω instagram και την Τελετή έναρξης των εκδηλώσεων που θα κηρύξει ο Δήμαρχος Γιώργης Μαρινάκης την Κυριακή της Αρχής του Τριωδίου (01/02), τη συμμετοχή της Δημοτικής Φιλαρμονικής, παρουσίαση των στολών των ομάδων και την καθιερωμένη μεγάλη συναυλία με την γνωστή καλλιτέχνιδα Evangelia.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/01
Σπίτι του Πολιτισμού / ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟΛΩΝ 2026 / Διάρκεια: έως και την Τρίτη 17/02
ΣΑΒΒΑΤΟ 31/01
LOUVRO the Club / ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ /Παρουσίαση θεματικής «Γίνε, ζήσε, ντύσου, Ο,ΤΙ ΟΝΕΙΡΕΥΕΣΑΙ» / ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΝΙΚΗΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 01/02
Πλατεία Μικρασιατών / ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ Αρχή Τριωδίου / Δημοτική Φιλαρμονική / Παρουσίαση στολών / Συναυλία Evangelia

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ

Όλες οι εκδηλώσεις αναφέρονται αναλυτικά στο ημερολόγιο εκδηλώσεων του Τμήματος Πολιτισμού του Δήμου Ρεθύμνης MoRE (Municipality of REthymno) καθώς και στην ιστοσελίδα του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού rethymnocarnival.gr
Τα βρίσκουμε εύκολα πληκτρολογώντας politismos.rethymno.gr ή με τα QR code που από πέρυσι το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι επέλεξε ως τρόπο επικοινωνίας, καταργώντας σχεδόν στο 100% το χαρτί.
Το σύνολο των εκδηλώσεων συντονίζει το Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου Ρεθύμνης με την υποστήριξη και τη συνεργασία του Ο.Ρ.Κ. (Ομάδες Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού).
Το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι χρηματοδοτείται από τον Δήμο Ρεθύμνης και χορηγοί είναι η Περιφέρεια Κρήτης και το Επιμελητήριο Ρεθύμνου. Τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας θα είναι και φέτος το ΚΡΗΤΗ TV.

