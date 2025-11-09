menu
21.8 C
Chania
Κυριακή, 9 Νοεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΕλλάδα
Ελλάδα

Ξεκινά ο οδικός άξονας «Ιωάννινα – Κακαβιά»

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Έτοιμα να φουλάρουν τις μηχανές είναι πλέον τα συνεργεία που θα κατασκευάσουν τον οδικό άξονα «Ιωάννινα – Κακαβιά», τον νέο οδικό άξονα στην Ήπειρο που θεωρείται ξεχωριστής κοινωνικής και οικονομικής σημασίας, καθώς ουσιαστικά θα συνδέει την Ιόνια με την Εγνατία οδό, τη Δυτική Ελλάδα με τα Δυτικά Βαλκάνια.

Μετά τις απαιτούμενες προεργασίες για την επίλυση ζητημάτων που έχει κάθε έργο αυτής της συνθετότητας (εγκρίσεις οριστικών μελετών, προγράμματος ποιότητας έργου, πρόδρομες εργασίες, αποζημιώσεις ιδιοκτησιών κλπ) η αντίστροφη μέτρηση για την κατασκευή του μήκους 70 χλμ., οδικού άξονα ξεκίνησε. Ο μηχανισμός του Ομίλου ΑΒΑΞ που είναι ο ανάδοχος του έργου έχει πάρει θέση στη γραμμή εκκίνησης. Ο άξονας “ Ιωάννινα – Κακαβιά” αποτελεί οδικό τμήμα του Δυτικού Άξονα και είναι η συνέχεια της Ιόνιας Οδού από τα Ιωάννινα προς τα ελληνοαλβανικά σύνορα στην περιοχή της Κακαβιάς, διασχίζοντας τον νομό Ιωαννίνων. Ο νέος αυτός άξονας εκτιμάται ότι θα βελτιώσει καθοριστικά τις κυκλοφοριακές συνθήκες στην πόλη των Ιωαννίνων, εκτρέποντας υπερτοπικούς φόρτους από την Περιφερειακή Οδό των Ιωαννίνων, ενώ η σύνδεση με τη Βιομηχανική Περιοχή θα επιτρέψει τη διοχέτευση της βαριάς κυκλοφορίας στο δίκτυο των αυτοκινητοδρόμων.

Ο άξονας θα αποτελείται από δύο τμήματα:

1) το τμήμα Γιάννενα – Καλπάκι που θα έχει συνολικό μήκος 46,4 χλμ. νέας χάραξης με έξι ανισόπεδους κόμβους (Κοσμηράς, Ασβεστοχωρίου, Γραμμενοχωρίων, Πασαένας, Ζίτσας και Καρυών)

2) από το τμήμα Καλπάκι – Κακαβιά, το οποίο μέχρι τον μεθοριακό σταθμό Κακαβιάς θα έχει συνολικό μήκος 23,1 χλμ., με αναβάθμιση της υφιστάμενης οδού.

Ο νέος άξονας θα εξασφαλίσει στην περιοχή της Κόνιτσας πρόσβαση στην Ιόνια Οδό και κατ’ επέκταση στις περιοχές της Φλώρινας και της Καστοριάς. Στα σημαντικά οφέλη του οδικού άξονα «Ιωάννινα – Καλπάκι – Κακαβιά» περιλαμβάνονται επίσης η εξυπηρέτηση του αεροδρομίου των Ιωαννίνων, καθώς και του κύριου όγκου της κυκλοφορίας μεταξύ Αλβανίας – Ελλάδας, αφού η συνέχεια της οδού μετά την Κακαβιά εξυπηρετεί τις παραλιακές περιοχές της Αλβανίας και τα Τίρανα, από τις οποίες προέρχεται μεγάλος αριθμός χρηστών της οδού και μέσω της Ιόνιας Οδού στη σύνθεσή τους με τη Δυτική Πελοπόννησο.

Σύμφωνα με έμπειρους τεχνικούς, ο μηχανισμός της ΑΒΑΞ έχει να αντιμετωπίσει ένα σύνθετο έργο, καθώς η περιοχή χαρακτηρίζεται από έντονο ορεινό ανάγλυφο. Ο οδικός άξονας “ Ιωάννινα – Κακαβιά” θεωρείται ως ο δυτικότερος κάθετος άξονας της Εγνατίας Οδού και εντάσσεται στο κεντρικό (core) Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών της χώρας.

Παράλληλα, το έργο είναι προϋπολογισμού περίπου 380 εκατ. ευρώ, θα είναι έτοιμο σε περίπου 4,5 χρόνια και έχει σχεδιασθεί με ταχύτητα μελέτης τα 100 χιλιόμετρα την ώρα και με διατομή που περιλαμβάνει δύο (2) λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους 3,50m. και 3,75m η κάθε μία και μία (1) λωρίδα έκτακτης ανάγκης πλάτους 2,30m ανά κατεύθυνση.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum