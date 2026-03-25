Ξεκινά η τουριστική σεζόν – Ερχονται τα πρώτα τσάρτερ σε Ηράκλειο (25/3) και Χανιά (28/3)

Ξεκινά η νέα τουριστική περίοδος στην Κρήτη.

Οι πρώτες πτήσεις τσάρτερ αναμένονται το Σάββατο 28 Μαρτίου στο αεροδρόμιο Χανίων.

Οπως είπε στα «Χανιώτικα νέα» ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων νομού Χανίων, Μανώλης Σταματάκης, μολονότι υπάρχει ανησυχία λόγω του πολέμου, ακυρώσεις δεν έχουν γίνει ενώ υπάρχει μια αναστολή στη ροή των προκρατήσεων «χωρίς να αλλάζει κάτι δραματικά στις προβλέψεις μας για τη χρονιά».

Ο κ. Σταματάκης εξέφρασε την ελπίδα ότι «όλα θα πάνε καλά», σημείωσε ότι υπάρχει ανησυχία για το λειτουργικό – ενεργειακό κόστος των επιχειρήσεων ενώ εξέφρασε την πίστη να τελειώσει σύντομα ο πόλεμος.

Τα ξενοδοχεία της πόλης ήδη είναι ανοιχτά ενώ εκείνα έξω από την πόλη θα ανοίξουν σταδιακά μετά τις 28 Μαρτίου.

ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Στο μεταξύ, η πρώτη πτήση τσάρτερ από τη Μεγάλη Βρετανία, που σηματοδοτεί και την έναρξη της βρετανικής τουριστικής περιόδου στην Κρήτη, αναμένεται να προσγειωθεί το απόγευμα της 25ης Μαρτίου στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» του Ηρακλείου.

Οπως μετέδωσε στην ιστοσελίδα της η εφημερίδα του Ηρακλείου: “Πατρίς”, η πτήση έχει προγραμματιστεί για τις 19.20 και στο αεροσκάφος θα επιβαίνουν περίπου 170 με 180 άτομα που ταξιδεύουν από το Μπρίστολ στο Ηράκλειο.

Έχει επίσης σχεδιαστεί η αναχώρηση του ίδιου αεροσκάφους της εταιρίας με προορισμό το αεροδρόμιο της βρετανικής πόλης, στις 20.05, οπότε αναμένεται να αναχωρήσουν περίπου 40 άτομα.