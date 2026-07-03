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Παρασκευή, 3 Ιουλίου, 2026
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Ξεκινά η διαδικασία χορήγησης Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ στα ΚΕΠ του Δήμου Χανίων

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Από τη Διεύθυνση ΚΕΠ Δήμου Χανίων ενημερώνονται οι δικαιούχοι Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ ότι ξεκινάει η διαδικασία χορήγησής τους, από τα ΚΕΠ του Δήμου, από τις 6/7/2026 και έως τις 30/11/2026.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων, συνιστάται η προσέλευση στα ΚΕΠ κατά τις πρωινές ώρες, από 08:00 έως 14:00
• ΚΕΠ0009 Κυδωνίας 29, Δημαρχείο Χανίων: 28213 41800 d.hanion@kep.gov.gr
• ΚΕΠ 335 Πλατεία Ελευθερίας 1, Δικαστήρια: 28213 45900 n.hanion@kep.gov.gr
• ΚΕΠ832 Θερίσου – Λεωφ. Καζαντζάκη 82, Βαμβακόπουλο: 28213 46020-2 d.therisou@kep.gov.gr
• ΚΕΠ820 Σούδας – Εθνάρχου Βενιζέλου 6: 28213 46011-12 d.soydas@kep.gov.gr
• ΚΕΠ993 Ελ. Βενιζέλου – Μεγίστης Λαύρας 15, Μουρνιές: 28213 46040-2 d.elefvenizelou@kep.gov.gr
• ΚΕΠ602 Ακρωτηρίου, Κουνουπιδιανά: 28213 46201-02 d.akrotiriou@kep.gov.gr
H χορήγηση των δελτίων πραγματοποιείται και από το  Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (Ηρώων Πολυτεχνείου 11) Τηλ.: 28213 – 44227/44226.

 

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Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
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