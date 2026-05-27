Ξεκινά η ασφαλτόστρωση στις οδούς Κυδωνίας, Μαργουνίου και Μανουσογιαννάκηδων

Από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων ανακοινώθηκε οτι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου “Επισκευές – συντηρήσεις υποδομών Δήμου Χανίων”, θα πραγματοποιηθούν εργασίες ασφαλτόστρωσης στις οδούς :

Α) Κυδωνίας, στην περιοχή «Κέντρο» της Δ.Ε. Χανίων, από την οδό Κισσάμου ως την οδό Ζυμβρακάκηδων.

Β) Μάξιμου Μαργουνίου, στην περιοχή «Κέντρο» της Δ.Ε. Χανίων, από την οδό Αναγν. Σκαλίδη έως την οδό Κυδωνίας.

Γ) Μανουσογιαννάκηδων, στην περιοχή «Κέντρο» της Δ.Ε. Χανίων, από την οδό Αναγν. Σκαλίδη έως την οδό Κυδωνίας.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση «οι εργασίες της ασφαλτόστρωσης θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 01-06-2026»