menu
17.8 C
Chania
Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΕλλάδα
Ελλάδα

Ξεκινά διάλογος για την Παιδεία: Οι αλλαγές από το νηπιαγωγείο έως το λύκειο – Πότε θα ξεκινήσουν

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Με μία 9μηνη διαδικασία που θα βασίζεται σε διεθνείς πρακτικές και εμπειρία, «χωρίς αιφνιδιασμούς και χωρίς προειλημμένες αποφάσεις», η κυβέρνηση προχωρά στο νέο σύστημα για το λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο.

Οπως μετέδωσε το ertnews, σύμφωνα με πηγές από το υπουργείο Παιδείας, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις παραμένουν ως έχουν για τους μαθητές που φοιτούν σήμερα στο Λύκειο και για τους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου.

Στον διάλογο συμμετέχουν επιστήμονες, εκπαιδευτικοί, ΑΕΙ, μαθητές, γονείς και κοινωνικοί εταίροι, μέσα από θεματικές ομάδες, περιφερειακά fora και ψηφιακή πλατφόρμα. Η τελική πρόταση θα εφαρμοστεί πιλοτικά για την Α’ Λυκείου το 2028–2029.

«Κεντρική αφετηρία του διαλόγου είναι η ανάγκη να σπάσει το μοντέλο του “όλα σε μία στιγμή”, χωρίς καμία υποχώρηση στην αξιοπιστία και την ποιότητα των Πανελλαδικών Εξετάσεων», τονίζουν πηγές του υπουργείου επισημαίνοντας ότι στόχος του Εθνικού Απολυτηρίου είναι« η διαμόρφωση ενός συστήματος αξιόπιστου, δίκαιου και κοινωνικά αποδεκτού».

Πανελλαδικές Εξετάσεις – Τι ισχύει

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις δεν καταργούνται και δεν αλλάζουν στο παρόν στάδιο.

Οι υπό συζήτηση αλλαγές δεν αφορούν: τους μαθητές που φοιτούν σήμερα στο Λύκειο, τους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου.
Ο διάλογος αφορά την ενίσχυση της αξίας και της αξιοπιστίας του Λυκείου και του Εθνικού Απολυτηρίου, όχι την αύξηση της εξεταστικής πίεσης.

Εφόσον ο διάλογος ευδοκιμήσει, πρώτος ενδεχόμενος ορίζοντας εφαρμογής είναι η Α’ Λυκείου, σχολικό έτος 2028–2029, δηλαδή αφορά τα παιδιά που σήμερα φοιτούν στη Β’ Γυμνασίου.

Στόχοι της μεταρρύθμισης:
Αξιοπιστία του τίτλου του Λυκείου, δικαιοσύνη και συγκρισιμότητα αποτελεσμάτων, μείωση της εξετασιοκεντρικής πίεσης, χωρίς έκπτωση στην αξιοπιστία, κοινωνική αποδοχή πριν από την εφαρμογή, ισχυρές δικλίδες απέναντι στον πληθωρισμό βαθμών.

Ποιοι συμμετέχουν στον Εθνικό Διάλογο
Ο Εθνικός Διάλογος διεξάγεται με τη συμβολή ανεξάρτητης επιτροπής επιστημόνων, αποτελούμενης από καθηγητές Πανεπιστημίου εγνωσμένου κύρους, με ρόλο: τον επιστημονικό συντονισμό, την τεκμηρίωση, και τη σύνθεση των συμπερασμάτων.
Στον διάλογο συμμετέχουν, με διακριτούς και θεσμικά σαφείς ρόλους:
το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), εκπαιδευτικοί και στελέχη της εκπαίδευσης,
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, κοινοβουλευτικά κόμματα, θεσμικοί και επιστημονικοί φορείς, κοινωνικοί εταίροι, μαθητές, μαθήτριες και γονείς, στο πλαίσιο ανοιχτής και συμμετοχικής διαδικασίας.

Πώς οργανώνεται ο Εθνικός Διάλογος

Ο διάλογος δομείται σε πέντε Πυλώνες:

Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο
Σχολική Ζωή
Επιμόρφωση & Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών
Υποδομές
Διακυβέρνηση
Η διαδικασία περιλαμβάνει:

• θεματικές υπο-ομάδες εργασίας,

• περιφερειακά fora,

• ψηφιακή πλατφόρμα διαβούλευσης.

Η συμμετοχή ΑΕΙ και κομμάτων διασφαλίζει ακαδημαϊκή συνέχεια και πολιτική νομιμοποίηση, χωρίς σύγχυση ρόλων.

Χρονοδιάγραμμα

Φεβρουάριος 2026: Εκκίνηση – ομάδες εργασίας – καθοδηγητικά ερωτήματα

Μάρτιος–Απρίλιος 2026: Θεματικές συζητήσεις & συμμετοχικός διάλογος

Μάιος–Ιούνιος 2026: Σύνθεση & επεξεργασία ειδικών ζητημάτων

Ιούλιος–Σεπτέμβριος 2026: Δημόσια διαβούλευση επί Κειμένου Θέσεων

Οκτώβριος 2026: Τελική Έκθεση & χάρτης εφαρμογής με πιλοτικές φάσεις

Ο διάλογος προχωρά σταδιακά, με ορόσημα και ανεξάρτητη αποτίμηση
Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, σημείωσε: «Η Παιδεία είναι εθνική υπόθεση και απαιτεί θεσμική συνέχεια. Σήμερα ξεκινά ο εθνικός διάλογος για το Εθνικό Απολυτήριο και τη νέα αρχιτεκτονική του Λυκείου, με έναν καθαρό στόχο: η Ελλάδα να αποκτήσει ένα ανθεκτικό, αξιόπιστο και διεθνώς αναγνωρίσιμο απολυτήριο, που να αποτυπώνει πραγματική μάθηση και να δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά. Θέλουμε ένα Λύκειο που δεν εξαντλείται στην εξεταστική πίεση, αλλά καλλιεργεί γνώση, κρίση και προοπτική. Ένα σύστημα που κάνει τη διαφορά στην πράξη για κάθε νέα και κάθε νέο, ανεξάρτητα από τον τόπο όπου μεγαλώνει ή τις οικονομικές δυνατότητες της οικογένειάς του. Με διάλογο, τεκμηρίωση και σταδιακή εφαρμογή, χτίζουμε ένα σύστημα που θα αντέξει στον χρόνο. Θέλω να πω στην ελληνική οικογένεια που πασχίζει για τη μόρφωση και την προκοπή των παιδιών της ότι όλη μας η προσπάθεια στοχεύει ώστε το “χαρτί” του Λυκείου να μπορεί να διασφαλίζει ζωή και εργασία με προοπτική και αξιοπρέπεια για κάθε παιδί – με δεξιότητες αναγκαίες για το αύριο, αλλά και με γνώση που αποτελεί το θεμέλιο. Είτε κάποιος επιλέγει το Πανεπιστήμιο είτε όχι».

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum