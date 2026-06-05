Ξεκινά αύριο η Περιφερειακή Διάσκεψη κινημάτων ειρήνης στα Χανιά

Η ανάγκη άμεσου τερματισμού του πολέμου στη Γάζα, η αναζήτηση πολιτικής λύσης στο Παλαιστινιακό και η ενίσχυση του αντιπολεμικού κινήματος βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησαν στα Χανιά εκπρόσωποι οργανώσεων, ενόψει της περιφερειακής διάσκεψης κινημάτων ειρήνης Μέσης Ανατολής του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης που θα πραγματοποιηθεί σήμερα και αύριο στην πόλη μας.

Στη συνέντευξη συμμετείχαν, η βουλευτής στο Ισραηλινό Κοινοβούλιο Άιντα Τούμα, ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Επιτροπής Ειρήνης και Αλληλεγγύης Ακέλ Τακάζ, ο εκτελεστικός γραμματέας του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης Ηρακλής Τσαβδαρίδης και ο πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης Χανίων Μανώλης Παπαδομανωλάκης.

Ανοίγοντας τη συνέντευξη Τύπου, ο πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης Χανίων Μανώλης Παπαδομανωλάκης σημείωσε ότι η συνδιάσκεψη πραγματοποιείται , με συμμετοχή εκπροσώπων κινημάτων από έντεκα χώρες της περιοχής σε μια περίοδο κατά την οποία οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή κλιμακώνονται επικίνδυνα.

Όπως επεσήμανε ο κ. Παπαδομανωλάκης «Για μας είναι καθαρό ότι η αλληλεγγύη του ελληνικού λαού στους δοκιμαζόμενους λαούς, η αλληλεγγύη τους του ελληνικού λαού σε όλους τους λαούς που υποφέρουν πατάει και πρέπει να πατάει στην αντίθεση και στην αντίδραση του ελληνικού λαού απέναντι στην πολιτική που κάνει τη χώρα μας ε ορμητήριο πολέμου σε όλους τους λαούς της περιοχής. Η αντίθεση, η αλληλεγγύη μας δηλαδή ακουμπάει και πρέπει να ακουμπάει απέναντι στην αντίδρασή μας για την μη εμπλοκή, για τη μη συμμετοχή της χώρας μας στους πολέμους στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό πρακτικά εκφράζεται στην αντίθεσή μας απέναντι στη βάση της Σούδας που είναι πρωτίστως ορμητήριο πολέμου σε όλη την περιοχή, αλλά είναι και μαγνήτης κινδύνων στόχος αντιποίνων. Αυτό το έχει αποδείξει η Σούδα όλο το προηγούμενο διάστημα, γιατί δυστυχώς η Σούδα εμπλέκεται σε όλους τους πολέμους στην ευρύτερη περιοχή».

Ο εκτελεστικός γραμματέας του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ειρήνης κ. Ηρακλής Τσαβδαρίδης σημείωσε ότι το Συμβούλιο Ειρήνης ιδρύθηκε πριν 77 χρόνια «και δηλώνει μέχρι σήμερα ότι παλεύει για έναν κόσμο της ειρήνης και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Το υπογραμμίζουμε αυτό για έναν κόσμο χωρίς υμπεριαλιστικούς πολέμους και χωρίς εκμετάλλευση. Ο λόγος που οργανώνουμε τη διάσκεψη της Μέσης Ανατολής στην Κρήτη και όχι στην ίδια τη Μέση Ανατολή είναι προφανής· δεν το επιτρέπουν οι συνθήκες. Στο φιλόξενο νησί σας στην Κρήτη, στα Χανιά, με τις επιτροπές ειρήνης της Κρήτης και την ΕΔΥΕ, βρήκαμε αυτή την ευκαιρία και την ανάγκη να συνεδριάσουμε για να αντιμετωπίσουμε τους εχθρούς της ειρήνης. Και οι εχθροί της ειρήνης δεν είναι αφηρημένοι».

Η κα Άιντα Τούμα, βουλευτής του ΚΚ Ισραήλ, εξέφρασε έντονη ανησυχία για τη δεξιά μετατόπιση της ισραηλινής κοινωνίας και ιδιαίτερα της νεολαίας ενώ διατύπωσε ένα σαφές αίτημα προς την ελληνική κυβέρνηση να σταματήσει τη στήριξη προς το Ισραήλ και να αποσύρει τις αμερικανικές βάσεις. Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων «η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να πάρει θέση. Πρώτα απ’ όλα, πιστεύω ότι αυτό που κάνει η ισραηλινή κυβέρνηση έρχεται σε αντίθεση με όλες τις διεθνείς συμφωνίες, το διεθνές δίκαιο και το διεθνές σύστημα που οφείλει να σέβεται την ελευθερία των λαών. Η στήριξη προς την κυβέρνηση του Ισραήλ σημαίνει υποστήριξη όλων αυτών των εγκλημάτων. Αυτό που συμβαίνει είναι ενάντια στα συμφέροντα των λαών της περιοχής.

Επίσης, η συνέχιση της ύπαρξης και της χρήσης των αμερικανικών βάσεων στο ελληνικό έδαφος, οι οποίες βοηθούν το Ισραήλ στους πολέμους του, αποτελεί κατά τη γνώμη μου μια μορφή συνένοχης συμμετοχής στον πόλεμο. Αναμένουμε να σταματήσει η απογείωση αμερικανικών αεροσκαφών ή η παροχή εξοπλισμού που συμβάλλει στον πόλεμο μέσω της Ελλάδας. Γνωρίζουμε ότι η ιστορία του ελληνικού λαού είναι γεμάτη από υποστήριξη προς δίκαιους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένου του Παλαιστινιακού, και ότι ο ελληνικός λαός είχε πάντα φιλικές σχέσεις με τους λαούς της Ανατολής. Πρέπει να σταλεί ένα σαφές μήνυμα στην ισραηλινή κυβέρνηση ότι υπάρχει τίμημα για αυτές τις στρατιωτικές και επιθετικές πολιτικές που ασκεί στην περιοχή της Μεσογείου και παγκοσμίως»

Από μεριάς του, ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Επιτροπής Ειρήνης και Αλληλεγγύης ο Ακέλ Τακάζ παρουσίασε μια δραματική εικόνα για την κατάσταση στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, υποστηρίζοντας ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και ο αποκλεισμός συνεχίζονται παρά τις αναφορές περί εκεχειρίας. «Έχουν σκοτώσει πάνω από 1.000 Παλαιστίνιους και έχουν αφήσει ελεύθερους τους εποίκους να επιτίθενται στα παλαιστινιακά χωριά. Έχουν τοποθετήσει 1.100 σιδερένιες πύλες που κλείνουν τα παλαιστινιακά εδάφη. Ένας Παλαιστίνιος δεν μπορεί να βγει από την πόλη ή το χωριό του αν δεν ανοίξουν οι πύλες, καθώς έχουν κλείσει όλες τις εξόδους. Κάθε μέρα και κάθε νύχτα γίνονται εισβολές, συλλήψεις και τρομοκρατία. Οι έποικοι καίνε σπίτια και σκοτώνουν Παλαιστίνιους, ειδικά σε περιοχές με βοσκούς, όπου τους κλέβουν και τα πρόβατα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τακάζ.

Οι ομιλίες της συνδιάσκεψης θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου ενώ στις 10 το πρωί της Κυριακής οι συμμετέχοντες θα επισκεφτούν τον χώρο κοντά στην Βάση της Σούδας, στις 19:30 θα διεξαχθεί ανοιχτή εκδήλωση στην πλατεία στο Γιαλί Τζαμί.