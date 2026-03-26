Ξεκάθαρο «όχι» από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου στην καύση απορριμμάτων

Δεκτή έγινε από το Δημοτικό Συμβούλιο η εισήγηση του Δημάρχου Ηρακλείου και Προέδρου του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) Αλέξη Καλοκαιρινού, για την τροποποίηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας στην περιοχή «Μαύρος Σπήλιος», με σκοπό να μην μπορεί να αναπτυχθεί καμία μονάδα υψηλής όχλησης, όπως η μονάδα καύσης απορριμμάτων.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του Δήμου Ηρακλείου «όπως είναι γνωστό, η σχετική πρόταση για την τροποποίηση της ΣΜΠΕ, η οποία εκπονήθηκε το 2019, και ο εναρμονισμός της με τα σημερινά δεδομένα και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, κατατέθηκε από τον Αλέξη Καλοκαιρινό στην Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΣΔΑΚ και έγινε ομόφωνα αποδεκτή. Σύμφωνα με αυτήν, προτάθηκαν συγκεκριμένες αλλαγές και απαλείφθηκαν οι χρήσεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 5918, που αφορούσαν παραγωγικές δραστηριότητες υψηλής όχλησης, στις οποίες συμπεριλαμβανόταν και η πιλοτική μονάδα αεριοποίησης.

Με αυτή την τροποποίηση δεν επιτρέπεται να αναπτυχθεί καμία δραστηριότητα υψηλής όχλησης, οποιασδήποτε δυναμικότητας, στο Πάρκο Κυκλικής Οικονομίας. Η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη λαμβάνοντας υπόψη τόσο την τρέχουσα συζήτηση και τη θέση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την καύση απορριμμάτων, όσο και τα ζητήματα χρήσεων γης που άπτονται και του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Ηρακλείου, ο οποίος απορρίπτει δραστηριότητες υψηλής όχλησης στην περιοχή.

Η πρόταση της Δημοτικής Αρχής έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου στην συνεδρίασης της Δευτέρας 23/3, στην οποία παρευρέθηκαν και τοποθετήθηκαν επίσης ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Αλικαρνασσού Αλέξανδρος Τσουλφάς, μέλη του Τοπικού Συμβουλίου και εκπροσώπων φορέων της Νέας Αλικαρνασσού»