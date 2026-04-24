Xειροβομβίδα εντοπίστηκε στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου

Πλήρως λειτουργική και επιθετικού τύπου είναι η χειροβομβίδα που εντοπίστηκε σήμερα το πρωί στην Πανεπιστημιούπολη στου Ζωγράφου.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, την χειροβομβίδα την βρήκε λίγο μετά τις 11 το πρωί ένας διερχόμενος πολίτης, περίπου 200 μέτρα από την πύλη της Πανεπιστημιούπολης.

Το σημείο αποκλείστηκε άμεσα από αστυνομικές δυνάμεις και στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία, η χειροβομβίδα θα απομακρυνθεί από το σημείο από κλιμάκιο του Τάγματος Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς του Στρατού.